Jessica Bueno se sincera sobre su ruptura con Pablo Marqués: 'Nunca he estado segura' La exconcursante de GH VIP ha reiterado de nuevo que su decisión de separase no tiene que ver con terceras personas

Jessica Bueno, 33 años, se sinceró acerca de su reciente ruptura con Pablo Marqués, que tantos comentarios ha provocado. La modelo, aunque inicialmente no quería referirse a su situación personal, ha reflexionado sobre sus sentimientos en el debate de GH VIP, concurso en el que todavía participa Luitingo, con quien forjó una cercana relación. “Nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevábamos cuatro meses juntos, una relación que se había iniciado pocos meses después de mi divorcio” comentó. “No tiene nada que ver con Luis que se haya acabado, es una decisión mía porque, ya de por sí, nunca he estado segura porque hay cosas que todavía tengo que curar”.

Ya había dejado claro después de que su expareja hiciera pública su ruptura que esta no tenía que ver con terceras personas, respondiendo así a las especulaciones que señalaban a Luitingo como responsable. Jessica reiteró que de momento no “está preparada para iniciar una relación con nadie más”. “Por mucho que hayáis visto que hay una química, una ilusión, que nos llevamos genial, yo no estoy preparada, yo estoy cohibida. Ojalá me puedan entender” señaló. Jessica comentó que todavía tiene miedo de que las cosas no le salgan bien.

“Todo el mundo sabe por la situación por la que yo he pasado, nadie se ha parado a pensar en la situación en la que me encontraba. Me puedo llevar genial con alguien, la otra persona puede tener sentimientos, pero no estoy preparada porque siento miedo de que algo vaya mal o no funcione. Yo me agarro a que hay una relación bonita y no quiero que se estropee” concluyó. Una de sus compañeras en el reality, Pilar Llori, reaccionaba a las palabras de Jessica recordando que ella les contó que estaba muy enamorada de Marqués, de 43 años, cuando empezó el concurso. “Desde el principio dije que nos estábamos conociendo, obviamente hay sentimientos y claro que estaba enamorada, pero eso no quita que haya cosas que me echen para atrás” aclaró.

El empresario Pablo Marqués anunció a través de su perfil público su ruptura con Jessica, a la que reprochó los comentarios que hizo en las últimas semanas. “Cuando salió J (Jessica) ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella. El domingo por la tarde vi a J (Jessica) en persona antes de su debate nocturno para decir cómo me había sentido. (Otra mentira) Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos” escribió. La exconcursante de GH VIP había dicho que no había visto a Marqués en persona tras salir del programa y que solo habían hablado por teléfono.

Tras este mensaje de Pablo Marqués, la modelo matizó que fue ella quien pidió tiempo a Pablo para aclarar “su confusión y caos mental” y centrarse en sus hijos. Por ese motivo, dijo, no quiso dar detalles sobre lo que hablaron en televisión. Puntualizó además que su decisión no está motivada por otras personas.