Así ha sido el multitudinario recibimiento en su pueblo a Jessica Bueno, acompañada por Luitingo

Loading the player...

Jessica Bueno y Luitingo han sido sin duda los grandes protagonistas de la última edición de Gran Hermano VIP. Tras la gran final de este jueves en la que el músico quedó finalista del programa, no se han separado. La amistad que se fraguó dentro de la casa continúa fuera de los focos y a través de sus perfiles públicos están compartiendo algunos de sus mejores momentos. Este fin de semana han viajado a Andalucía junto a su compañero José Antonio Avilés y durante el trayecto no han parado de cantar y pasárselo genial. Una vez en su tierra, la modelo ha ido junto a Luitingo a su pueblo, Los Molares (Sevilla), donde han sido recibidos entre aplausos, vítores y gritos de 'Jessica Ganadora'. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Jessica Bueno y Luitingo: así están siendo sus primeros días juntos tras la final de 'GH VIP'

El enigmático mensaje de Pablo Marqués ¿a Jessica Bueno? una semana después de anunciar su ruptura