El anillo de Jessica Bueno que ha desatado los rumores de compromiso

Llevan poco más de dos meses juntos pero su relación ha sido muy intensa desde el principio. Jessica Bueno y Luitingo atraviesan una etapa excelente y se confiesan muy enamorados el uno del otro. Tanto, que no escatiman en románticos mensajes en los que vuelcan sus emociones. Una de las últimas escapadas de la pareja ha sido a Madrid, donde han pasado unos días en pareja inolvidables a juzgar por una de las imágenes que han compartido. Es precisamente esta foto la que ha desatado la locura entre sus incondicionales, pues se preguntan si han decidido dar un paso adelante en su relación.

"Quiero que sepas que te cuidaré. Te quiero muchísimo, mi Jessi" escribe Luitingo. En la imagen se les ve en un restaurante mientras él coge la mano de la modelo por encima de la mesa. En esta mano de Jessica se ve que lleva una sortija con una pequeña piedra, una joya que ha revolucionado a los seguidores de la pareja que se preguntan si ya se han comprometido. Ya en un vídeo que compartió la modelo hace unos días se veía un anillo similar en la mano de Jessica. En este clip, hacía un repaso por algunos de los momentos que han compartido desde que se enamoraron en la casa de GH VIP. ¿Será esta una joya que le ha regalado el artista para demostrarle su amor o quizá es algo más?

"Lo dije muchas veces y lo seguiré diciendo: Soy afortunado de poder tocar contigo el cielo. Te lo digo desde mi corazón y su interior, te admiro, te adoro, te quiero y me embobo cuando te veo. Por supuesto cada segundo va a más, pero me sigue pasando lo mismo que cuando te vi sonreír por primera vez. Me emociona estar a tu lado, no lo puedo evitar" escribía el artista con motivo del día de San Valentín. Unas palabras en las que refleja lo enamorado que está y a las que Jessica respondía diciendo que gracias a él sonríe cada día.

"Eres mi mejor amigo, mi amor pasional, mi amor romántico, dulce y detallista, mi amor fuerte, decidido y protector. Me escuchas, me hablas, me haces reír y me llenas de cariño. Te preocupas por mi felicidad, crees en mí y en mis sueños, me llenas de atenciones cada día. Eres todo lo que necesitaba, lo que merecía, mejor dicho, y ya lo había olvidado" apuntaba Jessica, mostrando lo importante que es en su vida. El amor de la pareja nació en GH VIP y desde entonces no se han separado. Incluso Luitingo se ha mudado a Bilbao para iniciar una nueva vida junto a Jessica y los hijos de esta.