Primeras palabras de Jota Peleteiro tras convertirse al Islam

La conversiòn de Jota Peleteiro al Islam ha dejado con la boca abierta a más de uno, no solo a los miles de seguidores con los que cuenta el exfutbolista gallego de 32 años sino también a su entorno más cercano. A este respecto, el que fuera jugador del Deportivo Alavés o el Aston Villa inglés se ha pronunciado por primera vez sobre esta nueva etapa vital que ahora comienza. Sin duda, una decisión que ha sorprendido a propios y extraños pero que a él le hace "muy feliz", asegura.

"Estoy en el mejor momento de mi vida", ha comenzado diciendo el exmarido de Jessica Bueno, y "esta es la forma en la que quiero vivir", apostillaba en declaraciones al diario kuwaití Al-Qabas, que compartía un vídeo con el protagonista hablando delante de la cámara y acompañado por su gran amigo Faisal Buresli. Precisamente, ha sido este último la persona clave para que Jota abrazara la religión musulmana, y así lo explicaba Jota de cara a la opinión pública.

"Ayer en su casa estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía 'Bienvenido al Islam'", ha relatado el empresario mientras confesaba que en ese momento se le había puesto "la piel de gallina". Decía entonces que "amo a su familia" porque "me ha dado mucho cariño", elogiando así la afectuosa acogida que ha tenido en el clan de su colega, quien también es un futbolista retirado. "Él ha sido una de las razones por las que he empezado a sentir esto", reiteraba a continuación.

También explicaba Jota cómo fue el encuentro con sus propios padres para trasladarles que se había convertido al Islam, reconociendo que fue algo muy emotivo donde casi se le saltan las lágrimas. En cuanto a la amistad de Jota y Faisal, viene de lejos puesto que se conocieron durante un evento celebrado en EE.UU. hace ya más de una década y, sobre todo, les une el compartir su misma pasión por el deporte rey.

En lo sentimental, Peleteiro ha experimentado en los últimos tiempos una verdadera montaña rusa de emociones y, tras romper con su compañera de trabajo Miriam Cruz, mantiene una relación desde hace unos meses con la modelo serbia Ajla Etemovic. A tenor de las imágenes que él ha publicado con ella, se les ve muy ilusionados en esta primera etapa de su romance. Por su parte, Jessica Bueno también disfruta del amor junto al cantante Luitingo, un idilio que comenzó dentro de la casa de Gran Hermano VIP.

La semana pasada, con motivo del día de San Valentín, la que fuera Miss Sevilla aseguraba que su historia con el artista andaluz es un sueño hecho realidad, por lo que no han dudado en dar importantes pasos a pesar del poco tiempo que llevan juntos. Él se ha mudado a Bilbao para vivir con ella, una muestra inequívoca de que no quieren separarse ni un instante. Para la ex de Kiko Rivera, además, supone una gran alegría sentirse tan arropada tras su última y complicada ruptura con Pablo Marqués.

