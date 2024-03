La nueva vida de Jota Peleteiro: feliz al lado de la modelo Ajla Etemovic y convertido al Islam

Loading the player...

En los 3 últimos años, la vida de Jota Peleteiro ha dado un vuelco radical. El futbolista abandonó los terrenos de juego en 2021 tras terminar la temporada con el Alavés porque "no encontraba la motivación necesaria". Un año después anunciaba por sorpresa su separación de Jessica Bueno, con la que mantuvo una relación de diez años y es la madre de sus dos hijos: Jota y Alejandro, de 8 y 2 años respectivamente. Desde que dejó el mundo del fútbol, Jota se ha convertido en un empresario de éxito, es el accionista único del grupo Rammalloc y además ha creado otras empresas más que se encuentran en plena expansión internacional.

Además, el pasado 21 de febrero, Peleteiro anunciaba su conversión al Islam, una decisión que se producía gracias a su amigo kuwaití Faisal Buresli: "Él ha sido una de las razones por las que he empezado a sentir esto. Ayer en su casa estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía Bienvenido al Islam", confesaba el exfutbolista mientras aseguraba que en ese momento se le había puesto "la piel de gallina". En el terreno sentimental, al empresario también le sonríe la suerte. Tras su ruptura con Miriam Cruz en junio de 2023, comenzó a salir con la modelo serbia Ajla Etemovic, con la que confiesa estar muy feliz. Dale al play y descubre la nueva y sorprendente vida de Jota Peleteiro.

