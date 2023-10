Jota Peleteiro recupera la ilusión con una modelo internacional tras romper su compromiso con Miriam Gurutze

En menos de un año, la vida personal de Jota Peleteiro ha dado un giro mayúsculo. Si en noviembre del pasado año se confirmaba su ruptura con Jessica Bueno tras una década de relación sentimental y dos hijos en común y semanas después aparecía completamente prendado de Miriam Gurutze, con quien salió durante seis meses en los que llegaron a comprometerse, ahora hay novedades en lo referente a su agitado plano amoroso. Poco más de tres meses después de anunciar el fin de su noviazgo con su última pareja, a quien había pedido matrimonio cuatro semanas antes, el exfutbolista gallego vuelve a estar ilusionado y la responsable de su felicidad es una bellísima modelo internacional.

Sintonía y primeros planes juntos

Pese a que, hasta la fecha, Jota ha preferido no compartir esta gran noticia y está tratando de llevar con discreción su incipiente romance, quizá porque está en fase inicial, ya se sabe la identidad de la causante de su sonrisa. Su nombre es Ajla Etemovic, tiene raíces serbias y aunque está afincada en los Países Bajos, estos días se encuentra en nuestro país junto al gallego. Aunque no han publicado ninguna imagen en la que aparecen juntos, sí se han demostrado la complicidad que tienen a través de piropos y significativos mensajes públicos, en los que se deshacen en halagos el uno con el otro. "Eres la mujer más bonita del mundo", ha expresado el exmarido de Jessica. Pero lo suyo no se queda en demostraciones textuales, pues ya disfrutan de sus primeros planes mano a mano.

Este mismo jueves 5 de octubre por la tarde han dado un agradable paseo con las mascotas de Jota, un pastor alemán y sus golden retriever, un plan al que ha precedido una instantánea de la maniquí de cabello dorado, escultural figura, labios carnosos y penetrante mirada azul junto a la que ha agregado dos palabras que lo dicen todo: "Waiting BF -boyfriend-" ("Esperando a mi novio"). Una hora más tarde estaban juntos.

Aficiones y situaciones personales afines

De ella se sabe que, además de su dedicación a la moda, sector en el que ha cosechado grandes éxitos y que le ha permitido viajar por todo el mundo, es dueña, junto a otro socio, de un restaurante que ofrece espectáculos y música. En lo que respecta a su lado íntimo, es madre de un niño de dos años llamado Zayn, a quien define como el gran amor de su vida: "Gracias por hacerme tan feliz cada día y enseñarme de qué se trata la vida", expresó con motivo de su primer aniversario; con Jota comparte ese rol, además de su amor por los animales y su espíritu emprendedor.

Exultante en esta nueva etapa

Por su parte, el padre de José Ignacio y Alejandro, que desprende alegría en esta dulce etapa, está volcado en conocer a Ajla mientras se enfoca en sus empresas y en la venta de la residencia que tiene en propiedad en Vizcaya, cuyo precio habría rebajado de forma considerable para agilizar la transacción después de varios meses con el inmueble disponible para ser adquirido. Mientras tanto, la madre de sus dos niños está exprimiendo su aventura como concursante de la octava edición de GH VIP y en los próximos días cumplirá un mes viviendo bajo el techo de la casa de Guadalix de la Sierra.

Pablo Marqués rompe su silencio y se pronuncia sobre la participación de Jessica Bueno en GH VIP

Jessica Bueno desvela en GH VIP cómo empezó su relación con Pablo Marqués, ¡marcada por una romántica promesa!