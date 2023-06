Jota Peleteiro y Miriam Gurutze rompen su relación un mes después de anunciar su compromiso

Jota Peleteiro y Miriam Gurutze han roto su noviazgo tan solo un mes después de anunciar su compromiso matrimonial. Ha sido la propia influencer la que se ha encargado de compartir la triste noticia a través de su perfil público. “Para evitar malentendidos, Jota Peleteiro y yo queremos informar de que hemos decidido terminar nuestra relación”. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha dado más detalles de lo sucedido.

A los pocos minutos de lanzar este comunicado, Miriam ha eliminado el escrito así como todas las fotografías que tenía con el exfutbolista en su muro. El que fuera centrocampista del Real Club de Vigo, por su parte, ha desactivado por completo su cuenta que aparece como 'no disponible'.

Miriam y el deportista se conocieron el pasado verano en Ibiza. Sin embargo, Jota defendió que nunca había engañado a su exmujer, Jessica Bueno, sino que comenzó este nuevo romance cuando su matrimonio se había acabado. “Ella y yo sabemos lo que realmente ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica me pidiera el divorcio”, aseguraba en el programa de Telecinco, Fiesta.

En esta misma intervención televisiva, Miriam, que también trabajaba en la empresa del exjugador, Ramalloc Sports, dejó claro que ella no había sido la tercera en discordia, una especulación por la que había recibido numerosas críticas. “Puedo decir que la relación entre Jota y yo empieza cuando ellos ya se habían separado. No me he metido en nada y no tengo nada en contra de Jessica”.

En estos seis meses en los que su idilio ha estado en el objetivo mediático, Miriam y Jota no paraban de presumir de su amor allá donde iban, compartiendo numerosos planes, como viajes románticos y entrenamientos conjuntos. Igualmente, sus respectivos hijos, Jota Jr (4) y Alejandro (1) y la niña de Miriam, ya se conocían y estaban muy integrados en sus vidas.

Una felicidad que parecía haber culminado cuando Jota le pidió la mano a su chica con un bonito anillo de brillantes el pasado mes de mayo. “He dicho que sí”, expresa con suma alegría Miriam. Finalmente, esta ilusión no ha prosperado.

Tras su complicado divorcio, Jessica ha resurgido de sus cenizas como el ave fénix volcada en su papel como madre, modelo y emprendedora. Instalada en Bilbao, ciudad a la que se mudó en 2020 por los compromisos profesionales de su exmarido, ha organizado su negocio de Organización de Eventos y ha retomado su carrera en el mundo de la moda. Además, en el plano sentimental, vuelve a sentir mariposas en el estómago gracias a Pablo Marqués, con el que ha comenzado una bonita historia de amor.

