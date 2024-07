La boda sorpresa de Jota Peleteiro en Arabia Saudí con la modelo Ajla Etemovic cinco meses después de su conversión al Islam

¡Jota Peleteiro está de enhorabuena! El exfutbolista gallego, de 33 años, se ha dado el ‘sí, quiero’ con la modelo Ajla Etemovic, cuyo romance se hizo oficial a finales de 2023. “Nuestra boda saudí en ABHA”, ha escrito el deportista en sus perfiles públicos revelando que la ceremonia había tenido lugar en esta ciudad situada al suroeste de Arabía Saudita. A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de felicitaciones por parte de su comunidad de seguidores, entre ellos algunos compañeros de profesión como Pape Kouli Diop, exjugador de Levante, Racing de Santander y SD Eibar.

© kingjota23

El deportista no ha dado más detalles sobre este gran día. Eso sí, en la fotografía se pueden apreciar los estilismos que los recién casados han elegido para este enlace. En el caso del centrocampista una túnica blanca, mientras que la maniquí ha optado por un vestido largo negro con falda de vuelo y capa con pedrería. En cuanto a los accesorios, destacan sus largos pendientes y una delicada pulsera. En clave beauty, Ajla Etemovic ha seguido la tendencia del clean look con un maquillaje natural, resaltando su mirada con sombras marrones, y el pelo recogido en un moño alto.

Mucho ha cambiado la vida de Jota Peleteiro en los últimos tiempos. Tras abandonar los terrenos de juego en 2021, el que fuese jugador del Aston Villa se ha centrado en el mundo de los negocios. Es el único accionista de Ramalloc Sports, que se dedica a asesorar a deportistas de alto nivel. Así mismo, ha puesto en marcha el proyecto Groin, con el que quiere ayudar a los trabajadores del sector primario en el proceso de digitalización.

© kingjota23

Su esfera personal también ha dado un giro de 180 grados. A principios de 2023, Jota Peleteiro y Jessica Bueno decidieron poner punto final a su historia de amor después de casi una década juntos y dos hijos en común: Jota Jr y Alejandro, de ocho y tres años respectivamente. Pocos meses después, el deportista comenzaría a salir con Miriam Cruz. La pareja llegó a estar comprometida, pero, finalmente, sus vidas tomaron rumbos diferentes en junio de 2023. Ahora, junto a la modelo serbia Ajla Etemovic ha encontrado la felicidad y calma que tanto anhelaba.

© kingjota23

De la misma manera, el pasado mes de febrero, Peleteiro anunció a sus admiradores que se había convertido al Islam, una decisión que tomo gracias al apoyo de su gran amigo Faisal Buresli, al que conoció hace más de diez años en un evento en Estados Unidos y con el que también comparte la pasión por el deporte rey. “Estoy en el mejor momento de mi vida. Él ha sido una de las razones por las que he empezado a sentir esto. Ayer en su casa estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos. Amo a su familia, me ha dado mucho cariño”. Además, el exfutbolista relató el emocionante momento en el que explicó a sus padres el paso que había dado. “Casi se me saltan las lágrimas”.