JUNTO A UN GRAN GRUPO DE AMIGOS Jessica Bueno, espectacular, disfruta de unas vacaciones de ensueño en la República Dominicana La modelo de 32 años ha hecho gala de su buen gusto a la hora de vestir con looks de lo más favorecedores y originales

Verano es sinónimo de playa y vacaciones. Largos días que hay que aprovechar para descansar y reponer fuerzas y energía para el resto del año. Por ello, Jessica Bueno (32) no ha dudado en hacer las maletas y poner rumbo a Isla Saona (República Dominicana). Un destino de ensueño, que, con toda seguridad, la modelo siempre llevará guardado en su corazón. “No sabemos dónde estaremos mañana, pero hoy estoy aquí. Hacía mucho que no me divertía tanto”.

En esta ocasión, la maniquí ha viajado con un nutrido grupo de amigos con los que ha disfrutado de planes de lo más diversos, como refrescantes chapuzones en las cristalinas aguas del mar Caribe, cenas contemplando la puesta de sol, e, incluso, clases de bailes improvisadas. “Lo divertido del camino es perderse con los amigos”, ha reflexionado en uno de sus post.

Esta no es la única escapada estival que la influencer ha hecho, ya que a mediados del mes de julio estuvo con Pablo Marqués (43) en la costa. Además, sin soltarse de la mano, han recorrido otros puntos de la geografía nacional como Menorca y Bilbao, ciudad donde la empresaria tiene fijada su residencia habitual. Cabe recordar que Jessica y el artista hicieron pública su relación en la Feria de Abril de Sevilla por lo que están viviendo un ilusionante primer verano como novios.

El otro gran pilar de la que fuese concursante de Supervivientes son sus tres niños: Fran (10), nacido de su anterior relación con Kiko Rivera; Jota Jr (6) y el pequeño Alejandro (1), fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro. Precisamente, tras el complicado proceso de divorcio del exfutbolista, Jessica se ha quedado con la custodia de los retoños, tal y como pudo conocer en exclusiva ¡HOLA! por una fuente cercana a la expareja.

Jessica ha presumido de figura con varios outfits, todos ellos muy diferentes entre sí, pero igual de favorecedores. La modelo, conocedora y amante de la moda y las tendencias, ha lucido una falda pareo en tonos beige que ha combinado con un trikini de estampado floral. Como en todo buen look playero no han podido faltar los accesorios, concretamente varios collares de abalorios y un gran sombrero de paja para proteger su rostro del sol.

Pero, sin duda, si hay un estilismo que ha llamado la atención ha sido el original body que combina diferentes estampados de animal y que tiene una gran apertura en la zona abdominal. Un traje de baño que ha encantado a sus seguidores, que, además, han alabado a Jessica por ser tan natural.

