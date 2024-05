La exquisita elegancia de Nieves Álvarez con vestido-capa asimétrico ‘made in Spain’ y calzado de rafia La presentadora, que ha sido galardonada con una de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, ha deslumbrado con un diseño marfil que querrán tanto novias como invitadas

Hoy se celebra en la capital la festividad del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. La Real Casa de Correos ha acogido esta mañana la ceremonia de entrega de condecoraciones Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo. Entre los galardonados, se encuentra la presentadora y modelo Nieves Álvarez, quien ha aprovechado la ocasión para hacer gala de la indiscutible elegancia que la define en términos de vestimenta. La madrileña, para el acto, ha elegido un diseño made in Spain de The 2nd Skin Co., casa en la que ya confió la reina Letizia con motivo de la cena de gala que se llevó a cabo en su viaje de Estado por Países Bajos.

En dicho encuentro, la moda ha tenido un papel protagonista, gracias a personalidades como Álvarez. La top ha irradiado pura sofisticación, mostrándose fiel defensora del lujo silencioso, con un vestido asimétrico bañado en tono marfil perteneciente a la firma ya mencionada. Hablamos de un modelo de corte recto y largo midi con drapeado en la zona de la cintura con una parte superior de manga corta y estilo capa.

Un diseño de líneas limpias con el que desearán contar las mujeres con gustos más exquisitos del globo terráqueo. Además, estamos frente a una confección que estamos convencidas de que cuenta con la capacidad de salvarnos de todos los “no sé qué ponerme” cuando debemos asistir a algún evento en calidad de invitadas. Esta exquisita pieza, que dejará sin respiración también a novias modernas que pretendan innovar con sus apuestas, ha sido combinada con unos zapatos de tacón confeccionados en rafia con puntera en pico y lazada trasera de Aquazzura.

Asimismo, también ha rematado el look con un bolso de mano en versión mini y un brazalete de Bvlgari. En términos beauty, Nieves Álvarez ha lucido un recogido desenfadado con flequillo ladeado y mechones enmarcando el rostro, opción de peinado ante el que caerán rendidas quienes busquen el mayor confort en ambientes formales.