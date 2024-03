Los espléndidos 50 años de Nieves Álvarez desde Miami, feliz al lado de Bill Saad y sus tres hijos

Es una auténtica reina de las pasarelas, una de las más grandes que ha dado este país, y parece que el tiempo no pasa por ella. Nieves Álvarez sigue brillando con luz propia como el primer día, con esa belleza única y magnetismo que solo ella desprende, en una etapa de su vida donde no puede estar más feliz por todo lo que le rodea. La cotizada maniquí ha vivido un fin de semana mágico de celebración por su 50 cumpleaños, una edad de plenitud y que alcanzaba este sábado mientras disfruta de unos días de relax al otro del charco: en Miami.

"¡Subiendo al 5º piso con fuerza!", ha exclamado la top model madrileña tras llegar a esa cifra redonda, demostrando que cualquier época puede ser tan buena como la anterior o la que está por venir. Desde la costa de Florida, compartía varias imágenes en esta jornada tan especial donde, una vez más, nos ha deslumbrado con su espléndida figura. Bajo un sol radiante y temperaturas de 25 grados, posaba espectacular en la arena con su elegante bañador azul apoyada sobre unas hamacas de la playa.

Antes, se inmortalizaba con un precioso ramo de flores que le han regalado y mandando un beso a la cámara: "¡Gracias por todos vuestros mensajes, me hacen muy feliz!", decía tras el sinfín de felicitaciones que ha recibido. No hay más que echar un vistazo a su perfil público para darse cuenta del enorme aprecio que sienten por ella sus amigas y compañeras de profesión, nombres tan conocidos como Judit Mascó, Inés Sastre o Paloma Cuevas.

Son numerosas palabras repletas de cariño y admiración las que le han dedicado a la cumpleañera en esta señalada fecha, escritas por rostros sobresalientes del modelaje en España y fuera de nuestro país caso de Martina Klein, Eva González, Laura Ponte, Jon Kortajarena, Valeria Mazza, Jaydy Michel o Teresa Baca, entre muchos otros.

Gran etapa a nivel sentimental junto a Bill Saad y orgullosa de sus tres hijos

Con el trabajo, sacrificio y constancia como señas de identidad, la presentadora de Flash Moda en TVE también atraviesa por un momento inmejorable en lo que al amor se refiere. Lleva dos años de sólida relación con el empresario de origen libanés Bill Saad, formando ambos una pareja que se quiere y se complementa a la perfección. La supermodelo internacional es, a su vez, una madre profundamente orgullosa de los tres hijos que tuvo de su matrimonio con el fotógrafo italiano Marco Severini. Los afortunados son Adriano (18 años) y los mellizos Bianca y Brando (16), para ella lo más importante de este mundo.

Sobre los años que acaba de cumplir, la también empresaria se muestra encantada de llegar a los 50: "Jamás pensé que iba a llegar hasta aquí haciendo lo que hago, disfrutando cada día de mi profesión, de enfrentarme a nuevos retos y la verdad es que estoy en un momento muy bonito y muy dulce de mi vida", confesaba en declaraciones a Europa Press la semana pasada, durante la presentación del evento Las Joyas de The Macallan, by Forbes en la galería Malborough de la capital.

"A las modelos nos hacen sentir mayores desde los dieciocho, pero yo nunca le he dado un valor tan importante. Es más bien cómo te encuentres, tu estado físico, anímico y, en el fondo, poder hacer lo que tú corazón sienta y no lo que tu cuerpo quiera. No me gusta que me hayan dictado lo que puedo o no puedo hacer por mi edad", afirmaba de forma tajante, en lo que es toda una declaración de principios para enmarcar.

En cuanto a su estable relación con Bill, aseguraba que "es una persona maravillosa y me apoya mucho", aunque de momento no piensan en boda. En cuanto a su faceta maternal, reconocía por último que "tengo tres adolescentes y vamos remando día a día, acompañándoles en ese camino difícil en el que te llaman constantemente y preguntan todo". Explicaba Nieves que "disfruto mucho de ellos, de ver crecer a unos hijos sanos, educados y con las cosas normales de cualquier chaval".

