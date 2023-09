Nieves Álvarez impacta en 'La Mostra' con el vestido español que hace piernas infinitas

Desde el pasado 30 de agosto y hasta el próximo 9 de septiembre, el Palazzo del Cinema del Lido de Venecia acoge la 80ª edición del festival de cine con más historia del mundo. En esta cita cinematográfica internacional, hemos podido ver impactantes looks de alfombra roja de estrellas de todo el mundo. No han faltado representantes del star system español como Clara Galle o Eugenia Silva, e, incluso, e innovando con un rompedor look hemos visto a Georgina Rodríguez. Y, junto a ellas, también hemos visto a Nieves Álvarez, que ha impactado con un look con guiño nupcial y con el made in Spain de bandera.

Un vestido con sello español

No hay festival de cine en el que Nieves Álvarez no cause sensación. De hecho, la modelo y presentadora española, un icono de los desfiles de Alta Costura de Paris, así como de la Fashion Week de Madrid, causa sensación siempre que acude a Cannes. En Venecia, el impacto no ha sido menor y, en esta ocasión, la madrileña ha querido apostar por un impresionante look con sello made in Spain.

Un look exclusivo en Venecia para la historia

Sin duda, el look de Nieves Álvarez es la 80ª edición en el Festival de Venecia es un look para la historia. En concreto, la madrileña acudió al estreno de Enea, en el que también vimos a Georgina Rodríguez, era una propuesta que creó en colaboración con Atelier Pronovias. Se trataba de un vestido de Alta Costura en satén y gasa de seda marfil, que se realzaba con bordados a mano sobre la prenda. En este trabajo, apreciamos degradados en microespejos y tupis de cristal y lingotes de plata. Para el mismo, se han empleado 35 horas de esfuerzo. Sin embargo, para crear el vestido en su totalidad se precisaron 40 horas de patronaje y 85 horas de confección. Completó esta obre de arte con joyas de Bvlgari.