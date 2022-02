Irene Rosales estrena su nueva aventura laboral en medio de la polémica

Irene Rosales ha encontrado su pequeño oasis en medio de la tormenta originada por las recientes declaraciones de su marido Kiko Rivera. La que fuera colaboradora del programa Viva la vida ha puesto en marcha una nueva aventura profesional que tiene mucho que ver con la moda: una tienda online de bolsos. Aunque no ha detallado los productos que pondrá a disposición de sus seguidores, Irene ha confesado emocionada de hacer por fin realidad este proyecto. “Será por el momento una tienda online de bolsos, un complemento ideal y muy necesario para las mujeres y muchos hombres, así que poco a poco iré subiendo todos nuestros productos. No sé el tiempo que durará está aventura, espero que mucho, pero de lo que si estoy segura es de la ilusión tan grande que tengo” explica en el breve texto de presentación de Varoi.

Entre los numerosos mensajes de felicitación que le han llegado de parte de amigos y seguidores destaca el de su marido Kiko Rivera, que le manifiesta su apoyo como siempre hace. “Qué orgulloso estoy de ti, mi amor” escribe. Estas últimas semanas han sido un tanto convulsas para la pareja por lo que el negocio de Irene nace en medio de la polémica ocasionada por las últimas declaraciones del hijo de Isabel Pantoja. Las referencias a su hermana Isa han provocado la respuesta de esta, que incluso estudia posibles acciones legales a pesar de que su hermano se ha confesado arrepentido públicamente. Contaba además Isa que sentía no haber tenido más apoyo de parte de su cuñada Irene.

Tras escuchar a Isa, Irene se manifestó conciliadora y comprensiva con la distancia que quiere poner la colaboradora del programa de Ana Rosa con su hermano. “Eso es cosa de ellos y entiendo perfectamente los tiempos que se quiera tomar Isa y que quieran tomar entre ellos. Entiendo su postura perfectamente” apuntó. Irene explicó que dado que Kiko es su marido ella está en una posición complicada y que en un momento dado decidió dejar de dar explicaciones. “Quiero mantenerme al margen de esto y si tengo que hablar con alguien, será con ella y en privado, y cuando las aguas se calmen” concluyó.

Alejado de su madre Isabel Pantoja, su hermana Isa y su prima Anabel, Kiko acaba de celebrar su 38 cumpleaños, un aniversario que no parece haber acercado el final del conflicto familiar. “Feliz cumpleaños mi vida. 8 cumpleaños a tu lado y seguimos sumando, seguimos aprendiendo juntos, luchando y queriéndonos. Prometo estar siempre a tu lado, ayudarte y quererte. Solo le pido a la vida que nos dé mucha salud, que disfrutemos de la vida y de nuestros hijos, porque eres el mejor papá que pueden tener. Gracias siempre por todo mi vida. Feliz cumpleaños, feliz vida. Te amo siempre” fue la felicitación de su mujer, que organizó una pequeña fiesta con globos.

El pasado mes de julio de 2021 Irene anunciaba el final de su etapa televisiva como colaboradora de Viva la vida. Emocionada explicaba su decisión de apartarse de la pequeña pantalla: “Estoy de bajón por un cúmulo de cosas. No he parado desde hace más de un año, por lo de mis padres, después el conflicto de Kiko... he querido llevarlo todo adelante, pero llega un momento que no puedo más”. Se ha dedicado desde entonces a sus niñas, Ana y Carlota, aunque el pasado diciembre se volvía a sentar durante unas horas en el que fue su programa para referirse a su marido y los frentes abiertos en la familia Pantoja.

