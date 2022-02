Isa Pantoja planea demandar a su hermano, Kiko Rivera

Después de contar qué había hablado con su madre sobre el conflicto familiar, Isa Pantoja ha confesado que no pasa por uno de sus mejores momentos. Las duras palabras de Kiko Rivera sobre ella han provocado que no tenga ganas de nada y cuando se ha sincerado sobre cómo se siente siempre ha dicho lo mismo, que no tiene fuerzas para contestar ni continuar en esta guerra familiar. Eso sí, tras haber consultado con su abogado las posibilidades que tiene contra su hermano, parece que la novia de Asraf Beno finalmente ha decidido tomar acciones legales. "Va para delante y es por la vía civil", han contado en El programa de Ana Rosa, donde Isa colabora. Y aunque la hija de la cantante todavía no ha confirmado nada, el pasado miércoles aseguró que estaba consultándolo con un profesional. Pero no ha sido lo único que ha relatado sobre el tema, ya que en el formato donde trabaja explicó que en el caso de denunciarle no iría por lo penal. "Se puede demandar, pero quiero que me lo expliquen todo si es que al final tomo la decisión de hacerlo. Necesito coger más información de todo lo que conlleva y de las consecuencias. No sería una querella", dijo la hija de Isabel Pantoja. Pocas horas después se pudo ver a la colaboradora salir de un despacho de abogados sin querer hacer declaraciones sobre lo que había hablado con su letrado salvo que le habían explicado "todo muy bien".

Isa Pantoja confiesa que lloró la última vez que vio a su madre porque se sintió 'menospreciada'

A pesar de que Kiko ha pedido perdón a su hermana (aunque ella no se lo ha creído), Isa no puede contener las lágrimas mientras ve algunos de los recuerdos que ha vivido con Kiko. De hecho, durante un vídeo que hicieron el miércoles en el programa de Sonsoles Ónega, la hija de Isabel Pantoja se derrumbó: "Estoy como muy firme, pero veo eso y se me remueve todo. No quiero remover nada, es hacer leña del árbol caído. Podría decir un montón de cosas, pero es como que me ha destrozado tanto… No la portada, sino darme cuenta de muchas cosas. De todo se aprende y ya está", dijo entre lágrimas, añadiendo que es incapaz de tener rencor hacia la gente que quiere.

"Nadie te va a decir que yo le he hecho daño como me ha hecho él porque me puede, y si es mi familia más. Tengo que poner un tope, porque esto no es de ahora, llevamos así mucho tiempo", dijo Isa, asegurando que gracias a su forma de ser ella misma ha sido siempre un puente de reconciliación en todos los enfrentamientos familiares. Además, la también colaboradora de El programa de Ana Rosa se sinceró con sus compañeros diciendo que ha llegado a su límite porque tiene que empezar a "quererse a ella misma". "Es verdad que hemos vivido muchos momentos. Me pongo a llorar porque veo imágenes y me emociono. No sé por qué se han dicho etas cosas. Yo puedo querer mucho a una persona, pero si esa persona no me quiere a mí…", reflexionó muy afectada.

Isa Pantoja duda del perdón que le ha pedido su hermano Kiko

Mientras tanto, Kiko Rivera ha vuelto a mostrar su arrepentimiento. Aunque Isa dijo que el conflicto no tenía que solucionarse en televisión y que podía llamarla cuando quisiera, días después aseguró que no era el momento de ninguna reconciliación. Su hermano ha vuelto a pedir perdón este jueves en Sálvame, diciendo, además, que durante su cumpleaños solo Anabel le felicitó. "Me escribió mi prima y dio mucha alegría, de los demás no recibí nada, lo entiendo, pero uno no es de piedra, tiene sentimientos y en determinados momentos de tu vida te acuerdas de los tuyos, al final son los tuyos por muy mal que te lleves", ha comentado el DJ.

