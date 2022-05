Lloros, emoción y tristeza, los supervivientes viven una montaña rusa con las cartas de sus madres

Los supervivientes, que empiezan a estar al límite, han tenido una grata y emocionante sorpresa por el Día de la Madre. Tras disputar un juego muy especial, los concursantes ganadores han podido escuchar un mensaje de sus progenitoras e hijos, quienes con sus palabras les han hecho llorar desconsoladamente. Y a pesar de que algunos como Marta Peñate, Anabel Pantoja o Mariana Rodríguez han vuelto a su isla destrozados por no podes oír a sus familiares, lo cierto es que Supervivientes ha querido tener un detalle con todos y les ha dado la carta que sus madres les han escrito desde España en esta fecha tan señalada. Pero no solo eso, Lara Álvarez ha tenido que consolar a Juan Muñoz, que perdió a la suya hace menos de dos años. "Falleció hace un año y medio y eso se lleva en el corazón", ha dicho el humorista muy triste mientras recordaba lo unido que estaba a la mujer que le dio la vida.

Aitana y Valeria, hijas de Ana, han sido las primeras en mandar su apoyo y decir lo orgullosas que están de la concursante, unas palabras que han hecho llorar a la amiga de Olga Moreno. "Os quiero, sois lo más grande para mí", ha expresado entre lágrimas. Tras el mensaje de las niñas, Alejandro Nieto ha podido escuchar a su madre: "Sigue así. Disfruta y sé tú mismo. Te queremos mucho, estamos apoyándote a tope. Animo y fuerza, que te queremos ver en la final", ha dicho la progenitora del exconcursante de La isla de las tentaciones, que ha agradecido este momento tan especial mientras Marta Peñate se ha roto al pensar que no iba a poder escuchar a ningún familiar. "Me siento una egoísta porque es su momento y estoy aquí llorando", ha relatado la que fuera concursante de Gran Hermano.

"Otro año más sin ti en el Día de la Madre, pero me has hecho el regalo más grande. Solo ver cómo estás viviendo esta experiencia, cómo te estás comportando, cómo actúas y te esfuerzas... No puedo estar más orgullosa. Sigue así que todo suma", ha dicho la madre de Ignacio de Borbón, que tampoco ha podido evitar que se le cayeran las lágrimas. Tras las palabras de las progenitoras de Yulen y Anuar, Anabel y Tania tampoco han conseguido contener su tristeza pensando que no iban a recibir un mensaje, aunque después se han llevado la sorpresa al ver los pergaminos con lo que sus familias han querido decirles. Pero el momento más tierno ha sido cuando Nacho Palau se ha enterado de que sus hijos le habían regalado una "planta preciosa" a su abuela y que ella se está recuperando cada día. "Disfruta de la experiencia, la mamá cada vez está mejor, limpia del todo y poniéndome fuerte para tu regreso. Los niños están muy bien cuidados y muy orgullosos de su padre", ha dicho Lola Medina, que hace unos meses rompió su silencio sobre Miguel Bosé.

Después de la gala en directo, los participantes que no han escuchado a sus seres queridos han tenido noticias desde el exterior porque sus madres también han querido estar presente. "Eres y serás el motor de mi vida, quiero que sigamos unidas. Te veo muy bien, sigue así para conseguir las metas que te has propuesto. En Sevilla todo está bien", ha dicho la madre de Anabel, que finalmente no ha parado de llorar de alegría. Marta, que incluso se había enfadado pensando que no leería ni vería nada de su madre, también se ha emocionado mucho: "Qué orgullosa estoy de mi niña, te echo de menos", le ha dicho su progenitora.

