El gran cambio de Omar Montes: de su pasado como pareja de Isa Pantoja a estrella de la música

Omar Montes, que ha sido uno de los cantantes españoles que actuará en el Mundial de Qatar, se ha convertido en una de las principales estrellas de las listas musicales de nuestro país. Discos de platino, millones de reproducciones de sus canciones y una simpatía con la que se ha metido en el bolsillo a todo el país, el artista también ha sido protagonista de realities de televisión y ha tenido relaciones sentimentales bastante mediáticas. Nacido en Madrid en 1988, aunque tiene raíces árabes y gitanas, el cantante, que es campeón de España de pesos Welter, se dio a conocer en 2011 cuando participó como público de Mujeres y Hombres y Viceversa, programa en el que finalmente acabó como pretendiente de Lola Ortiz y años más tarde de Steisy.

Tras su paso por el programa de Emma García, en el que no tuvo mucho suerte encontrando el amor, Omar comenzó en 2018 una relación con Isa Pantoja, una historia de verano que duró hasta la participación de la hija de la intérprete de Marinero de luces en GH VIP, edición en la que la influencer conoció a su actual pareja y rompió con Omar. Marcado con una traumática infancia, tal y como él mismo contó en El Hormiguero porque sufrió bullying en el colegio, el intérprete de Soy gitano se atrevió a adentrarse en Supervivientes 2019, edición en la que concursó con su exsuegra Isabel Pantoja (con la que hizo muy buenas migas) y en la que fue proclamado ganador, llevándose así los 200.000 euros de premio.

Con millones de visitas en sus videoclips, Montes se convirtió desde entonces en uno de los personajes más queridos por la audiencia y eso le llevó a desfilar con Agatha Ruiz de la Prada, que hiciera de Rey Mago junto a Kiko Rivera y Luis Rollán, que promocionara la nueva temporada de la serie El internado: Las Cumbres, que tuviera su propio docureality, El príncipito, en Amazon Prime Vídeo, que fuera jurado de la segunda edición de Idol Kids o que fuera asesor de La Voz Senior. Pero no solo eso, el cantante también ha sido concursante de El desafío en Antena 3, viajará al espacio gracias a Jeff Bezos y ha hecho grandes amigos dentro de la sociedad española como Victoria de Marichalar, Carmen Lomana o Javier Bárcenas.

Cantante de reguetón de gran éxito, Omar tiene grandes colaboraciones entre sus singles: Ana Mena, Bad Gyal, Lérica, Abraham Mateo, Beret o Quevedo, canciones que no paran de sonar y que se han convertido en algunas ocasiones en los temas del verano. "Si yo a día de hoy soy el número uno de la música, se lo debo a Dios. La manera que yo tengo de agradecérselo es dar lo que tengo a los que más lo necesitan. Todo lo que yo gasto siempre se me devuelve. Me sale una canción nueva, se pega en la gente, me sale un bolo por otro lado", dijo el artista a El mundo. Eso sí, además de triunfar en lo profesional, Montes también lo hace en el amor, y que desde 2021 mantiene una relación con Lola Romero, una joven tiktoker con la que ya vive.

Haz click si quieres ver "20 preguntas a… Omar Montes" y descubrir los inicios de uno de los artistas más carismáticos de nuestro país. Y es que sus primeras composiciones fueron gracias a un ordenador que encontró junto con un amigo en la basura. Ahora es todo una celebrity tras haber ganado Supervivientes en 2019 y continúa dedicándose a la música.