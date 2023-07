Flamenco, champán y mucho amor: la divertida fiesta preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Con la fabulosa preboda de este viernes en el Mandarin Oriental Ritz se ha dado el pistoletazo de salida al fin de semana más especial de la vida de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Una espléndida reunión de bienvenida para los amigos más jóvenes, algunos de ellos llegados de fuera de España y alojados en el exclusivo hotel. Otros, como el propio novio, han hecho su llegada a esta memorable velada a bordo de un KIA híbrido dispuestos a disfrutar al son del grupo musical Los Alpresa. Sobre una espectacular alfombra roja desplegada a las puertas del emblemático edificio, los protagonistas han hecho su entrada por separado: Tamara ha llegado junto a sus hermanas Chábeli y Ana subida a un coche, que conducía su cuñado, Fernando Verdasco.

Tamara, también de blanco en la preboda

Vestida con un elegantísimo traje de chaqueta en blanco impoluto de la firma TPF by Tamara Falcó hemos podido ver a Tamara sin parar de sonreír ni un solo instante. Por decisión expresa de los novios, en esta fiesta preboda han brindado con Moët & Chandon junto a sus invitados, con quienes han disfrutado de los últimos momentos como solteros. Tamara e Íñigo han hecho varios brindis por el amor y por la felicidad con Moët & Chandon Impérial, el champán más emblemático de la casa francesa desde 1869, definido por un sabor afrutado, paladar seductor y una madurez elegante, ideal para el que es el evento social del año. El mismo champán con el que los novios han elegido también brindar mañana ya como marido y mujer con sus cerca de 400 invitados.

Abrazos, nervios, besos, cócteles y mucha diversión han sido el denominador común de esta cita que los invitados más jóvenes no se han querido perder. Además de rostros populares amigos como Vicky Martín Berrocal, Eugenia Martínez de Irujo o Cristina Reyes, las familias y allegados de ambos se han volcado y han evidenciado su emoción.

Alejandra Onieva, hermana de Íñigo, ha sido una de las primeras en pisar la alfombra roja, en la que multitud de flashes se agolpaban por lograr la mejor captura, de igual modo que su padre, Íñigo, que ha entrado de la mano de su esposa, con quien tiene su vida instalada en México desde hace años. Ambos, muy sonrientes, han expresado su emoción por estos tres días consecutivos de celebración y el progenitor del novio ha definido a Tamara como "maravillosa". Jaime Onieva, el hermano menor de Íñigo que ha seguido sus pasos en el mundo empresarial, también ha llegado de la mano de su pareja.

Álvaro Castillejo, primo de Tamara, y su mujer, Cristina Fernández Torres, tampoco podían faltar a este evento. Ambos se han detenido frente al exclusivo establecimiento, han posado juntos, cómplices, y han evidenciado la satisfacción que les produce ver a la feliz pareja a punto de dar este gran paso. Precisamente este domingo se cumple un año desde que se dieron el 'sí, quiero' en el romántico enlace que celebraron en Sotogrande (Cádiz).

Piel de boda: el secreto de Juan Avellaneda que comparten novias e invitadas

De los hermanos de Tamara, además de Ana Boyer y Chábeli Iglesias que han llegado con ella, ha acudido, muy emocionado, Manuel Falcó, padrino del enlace, junto a su esposa, Amparo Corsini: "Estamos encantados y felices", ha reconocido. Por su parte, Julio José Iglesias se ha desplazado hasta la preboda tras asistir al programa Y ahora Sonsoles, donde ha contado que iba a cambiarse de ropa.

Si hay un apoyo incondicional, confidente y escudero de Tamara que deseaba que llegara este fin de semana, ese era Juan Avellaneda. Forma parte de su círculo íntimo y es, más que un amigo, familia. "Hace nada, estábamos hablando de esta fecha y ya está aquí", ha reflexionado en un momento en el que solo le salen "palabras de amor, celebración e ilusión y muchas ganas de vivir un momento tan bonito".

Ya caída la noche en el cielo madrileño han llegado Isabelle Junot y su esposo, Álvaro Falcó, primo de Tamara. Esta es la primera aparición en un gran acto público que el feliz matrimonio hace desde que dieran la bienvenida a Philippa, su primogénita, el pasado 11 de junio. La marquesa de Cubas, que será testigo del enlace, ha elegido un sofisticado traje de Inés Domecq.

La animada fiesta ha estado ambientada por el grupo flamenco Los Alpresa, artistas que ya habían actuado en bodas como la de Eva González y Cayetano Rivera, Raúl González y Mamen Sanz, y en el enlace de Nuria Roca y Juan del Val. Con el talento y alegría que les caracteriza, han interpretado sevillanas y rumbas que han hecho las delicias de la pareja y de sus invitados.

Una fiesta al aire libre en un lugar con mucha tradición

Situado a las afueras del hotel, el jardín que acoge la fiesta es un oasis perfecto al aire libre. El Mandarin Oriental Ritz lleva las bodas en sus cimientos. El hecho de que esté situado frente a la iglesia de los Jerónimos, lugar de casamiento de la Casa Real y de la nobleza, no es casualidad. El rey Alfonso XIII, durante la organización y celebración de su boda con la reina Victoria Eugenia de Battenberg, se dio cuenta de que no podía hospedar a sus invitados en un hotel cinco estrellas gran lujo a la altura de los estándares definidos en el resto de las capitales Europeas porque no existía en esos momentos un establecimiento así en Madrid.

Desde entonces, ha hospedado a políticos y a todo tipo de celebridades y miembros de la realeza, como Grace Kelly y Rainiero de Mónaco, que lo eligieron para pasar su luna de miel. Lugar icónico y mágico para la celebración de la preboda de una aristócrata como Tamara, marquesa de Griñón, que también será escenario del almuerzo del próximo domingo, en el que los recién casados despedirán a sus familiares y amigos.