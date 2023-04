Hablamos con Álvaro Castillejo de su labor en el Ayala Polo Club, la influencia de su padre y la boda de su prima Tamara Falcó

Trabajador incansable y con una sonrisa permanente, así es Álvaro Castillejo, que vive a caballo entre Madrid y Cádiz. En la capital tiene varios negocios de restauración y en la ciudad andaluza está al frente del área de marketing y relaciones públicas del Ayala Polo Club de Sotogrande, del que Antonio Alés es director general y que reúne cada temporada a la élite mundial. Desde la Familia Real española al príncipe Harry, Naomi Campbell, Nieves Álvarez o Shakira han pasado por las consideradas como mejores canchas del mundo, en las que según el sobrino de Isabel Preysler, "todos los días son maravillosos" y diferentes.

Para Álvaro, formar parte de este equipo trasciende lo laboral. Está muy ilusionado con este giro laboral que ha dado y lo considera más que un trabajo por diferentes motivos. Se siente uno más de los Zóbel, familia de origen filipino que creó Sotogrande y son también los artífices del emblemático club. Además, lleva en la sangre el conocido como deporte de la aristocracia. No en vano, su padre, Luis Castillejo Cacho, era polista profesional. De su mano se introdujo en este universo que ahora vive desde una posición privilegiada como es estar dentro del Ayala Polo Club y del que ha aprendido importantes valores para el día a día como la humildad, el esfuerzo y el respeto.

El primo de la marquesa de Griñón tiene también un vínculo eterno con Sotogrande ya que es este idílico rincón sureño fue el escenario de su enlace con Cristina Fernández, que se celebró en julio de 2022 tras tener que posponerlo por la crisis sanitaria y del que ¡HOLA! mostró todos los detalles. Del balance de su matrimonio, su rutina en el Ayala Polo Club y sus próximos planes, entre los que está la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, hablamos con Álvaro.

-Álvaro, ¿cómo es tu día a día en Ayala Polo Club?

Nunca hay dos días iguales. Antonio Alés (Director General del Club y Torneo Internacional de Polo) y yo empezamos el día a las 7.30 de la mañana, organizamos las reuniones del día, y arrancamos sin saber a qué hora vamos a terminar. Una cosa es lo que tenemos agendado y otra es cómo acabamos… Organizar un torneo de esta magnitud no es una tarea sencilla.

-¿Cómo surgió la oportunidad de formar parte del equipo de Ayala?

Tengo mucha cercanía con el club y la familia Zóbel desde pequeño. Mi padre es muy amigo de Iñigo, el padre de Paola, y Paola y yo nos conocemos desde niños. Somos como familia. A raíz de esto me llamaron para formar parte del equipo hace dos años, cuando decidieron ser organizadores del torneo, pero yo en aquel momento no podía ya que estaba poniendo en marcha mis restaurantes. En septiembre pasado, Antonio Alés me pidió que me uniese al proyecto para hacerme cargo del área de marketing y relaciones públicas y ahora sí he podido implicarme a fondo.

-¿Cuáles son tus primeros recuerdos en este club? ¿Y en Sotogrande?

Mis primeros recuerdos del club son del año 94. Me acuerdo perfectamente de jugar en Ayala con Paola y sus hermanos y de ir a la casa familiar a visitar a Enrique Zóbel junto a mi padre.

-El club ha sufrido un proceso de remodelación, ¿qué novedades vamos a encontrar?

Ayala ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años. Empezó sin haber absolutamente nada, y se ha convertido en un gran club con unas instalaciones equinas de primer nivel. Me acuerdo de cuando solo había una cancha de polo, el restaurante Cancha II todavía no existía, y luego se fueron incorporando más canchas hasta llegar a un total de 3. Por otro lado, las cuadras se han ido ampliando con la evolución del polo y el paso de los años hasta un total de 400 que tenemos actualmente.

-¿Cuál es para ti el plan perfecto en un día en el Ayala Polo Club?

Todos los días son maravillosos. La gente que forma parte de Ayala lo es todo. Rodearte de profesionales hace que todos los días aprendas algo nuevo, y si a eso le sumas un ambiente familiar en el que todo el mundo quiere ayudar y agradar siempre lo convierte en el mejor sitio posible para trabajar y para disfrutar.

-Cada verano este club acoge el torneo internacional de polo que lleva más de medio siglo, ¿qué es lo más difícil de preparar esta y otras destacadas citas deportivas? ¿y lo más gratificante?

¡Todo es difícil (risas) Organizar un torneo de estas características tiene una complejidad enorme. Son muchas variables. Dos sedes y siete canchas de polo. No es lo mismo albergar todos los partidos en una misma cancha que en 7! Imagínate el Bernabéu por 7 con partidos en distintas canchas a distintas horas en un mismo día… ¡Es una locura!

Lo más gratificante sin duda es ver que todo el trabajo que has hecho durante el año da los resultados esperados. Hay que ponerse en situación, nosotros pasamos de ser un club familiar a organizar el tercer torneo más importante del mundo

-Cada torneo son días de emociones y adrenalina, ¿haces tus propias quinielas con tus apuestas?

Siempre estoy atento a ver qué pasa… Me entretiene mucho intentar adivinar el resultado o el ganador.

-Tras meses preparando el torneo para que salga perfecto, ¿cómo vives los partidos?

Estoy tan centrado en que todo salga bien que solamente en algunos partidos señalados me meto en el partido al 100%, pero siempre estoy atento al resultado.

-¿Eres forofo de alguno de los equipos o intentas ser imparcial?

Mi corazoncito está con el equipo de Ayala, pero a lo largo de los años vas conociendo a los otros patrones y son todos tan cercanos y entrañables que les coges cariño a todos. Pero este año sin duda voy a animar a mis amigos del equipo ATL. Iñaki, el patrón, es todo un fenómeno y su equipo y afición van a dar mucho de qué hablar.

-¿Con qué persona de tu familia te gustaría ver una final de polo en el club?

Sin duda con mi padre. Él es un gran conocedor del polo y en su día fue jugador profesional. No hay nadie que me pueda contar con tanto detalle el porqué de las cosas durante el partido como él.

-De tu ADN forma parte este deporte ya que tu padre es un jugador de polo profesional, ¿alguna vez pensaste seguir sus pasos?

Siempre me ha atraído este deporte y sin duda me hubiera gustado poder practicarlo más. De hecho, a ver si este año retomo el montar un poco más. Pero mi padre nunca ha querido que nos aficionásemos demasiado ya que creo que le daba miedo lo mucho que engancha este deporte y que los accidentes sin duda son de los más peligrosos.

-¿Qué es lo que más te gusta del polo y qué valores te ha dejado este deporte?

Sin perjuicio de que se trata de un deporte profesional, siempre sientes que estás entre amigos. Los jugadores de polo se desplazan por el mundo entero de torneo en torneo, y son personas que acumulan muchas experiencias y conocimientos, lo que se traduce en que son abiertos, cercanos y amables. Siempre he percibido tanto en jugadores como en patrones los valores que inspira el deporte: la humildad, el esfuerzo, el respeto, la pasión, la ilusión legitima de victoria y el valor del equipo. Y algo que me ha llamado la atención desde niño en los patrones, es que con independencia de su responsabilidad, capacidad económica o relevancia social, son personas humildes, cercanas, generosas y dispuestas siempre a construir juntos y tender la mano.

-¿Quién es la persona que más te ha enseñado sobre polo y con quién te gustaría compartir todo este aprendizaje?

Mi padre sin duda.

-¿Qué significa para ti estar al formar parte de un club con tanta historia?

Representa una responsabilidad enorme y a la vez una inmensa ilusión. Mi compromiso es intentar estar a la altura y todos los días dar lo mejor de mí mismo.

-¿Cómo te organizas para estar a caballo entre Madrid y el sur?

En invierno a base de AVE (risas). Aprovecho para ver a mi suegro que vive en Marbella y me quedo con él entre 2 y 3 días por semana. Tengo la suerte de que Sotogrande está solamente a 20min de Marbella.

-La anécdota más divertida que hayas vivido en el club y el momento más insólito

No sabría decirte… Son tantas cosas todos los días… Muchas que podría contar y otras no. En definitiva, es un trabajo tan peculiar que las cosas que vivo y veo a diario ya se han convertido en rutina cuando cualquier persona ajena a este mundo no sabría ni cómo reaccionar jajaja.

-Cuando estás en Sotogrande y no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer?

Irme con mi mujer a las rocas donde desemboca el rio Guadiaro con una silla de playa y sentarme con ella a jugar a las cartas.

-¿Cómo es tu relación con los Zóbel, creadores de Sotogrande y artífices del club?

Somos como familia. Nuestras familias se conocen desde hace generaciones.

-¿Hay vínculos familiares o conexiones al ser tu familia materna y los Zóbel de Filipinas?

Al final la comunidad filipina en España es muy pequeña y se conoce todo el mundo.

-Además de estar dedicado a este trabajo, tienes también varios negocios de restauración, ¿cómo lo estás compaginando?

Gracias a Dios tengo un socio que está al frente de todo ahora mismo y un gran equipo de profesionales con el que estamos haciendo grandes cosas. El año pasado conseguí que diéramos el catering a la zona VIP del Real Madrid en el Bernabéu y tenemos Zeitaku y Red Project a reventar.

-¿Cómo te organizas con todo?

Eso mismo me pregunto yo…

-Este verano tendrás que ausentarte algunos días de Sotogrande para estar en la boda de tu prima Tamara, ¿cómo la ves en esta etapa? ¿la estás ayudando en los preparativos tú que organizaste un enlace el año pasado?

La boda de Tami está a la vuelta de la esquina y lo vivimos con mucha ilusión. Cris le está echando una mano con algunas cositas, y a mí me gustaría involucrarme más pero me es imposible por tiempo. Pero creo que Iñigo está a tope con todo así que seguro que sale todo de maravilla!

-También este verano se cumplirá un año de tu boda precisamente en Sotogrande, ¿qué balance haces? ¿ha cambiado mucho tu vida estos doce meses?

Justo, de hecho celebré mi preboda en Ayala, que fue un regalazo de la familia Zóbel. El balance es muy positivo, el matrimonio me está encantando; ahora mismo estamos disfrutando mucho juntos y escapándonos todos los fines de semana que podemos para compensar los días que no estoy en casa durante la semana. Hay que exprimir la vida, que pasa volando. En cuanto a lo laboral, ha sido un año de giros enormes, ya que he pasado de la hostelería 24 horas a ser parte de un club en el que estoy como en casa y a organizar un torneo top 3 en el mundo del polo.

-¿Más proyectos personales y profesionales en el horizonte?

Siempre hay algo en el horizonte. Ya os sorprenderé en una futura entrevista seguro.