Juan Avellaneda defiende a su amiga Tamara Falcó tras el anuncio de Sophie et Voilà

Loading the player...

Muy sorprendido y digiriendo aún el inesperado cambio, así ha reaccionado Juan Avellaneda a la noticia de que Sophie et Voilà no se encargará finalmente del vestido de novia que lucirá Tamara Falcó en su enlace con Íñigo Onieva. El diseñador había acompañado a su íntima amiga a las primeras pruebas que se hizo en el atelier que la firma tiene en Bilbao y no esperaba este giro cuando quedan menos de dos meses para la boda. Además, se ha mostrado tajante al comunicado en el que las creadoras aseguran que su "ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño". ¿Quieres escuchar sus palabras y su opinión sobre los próximos pasos que seguirá la hija de Isabel Preysler? Dale al play y no te lo pierdas.

-Tamara Falcó nos cuenta la verdad sobre su ruptura con los diseñadores de su vestido de novia