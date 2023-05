Última hora: Sophie et Voilà comunica que no diseñará el vestido de novia de Tamara Falcó Faltan menos de dos meses para el enlace, que se celebrará el 8 de julio en El Rincón

Tras darse otra oportunidad y escribir un nuevo capítulo en su historia de amor, Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúan con los preparativos de su boda, que se celebrará el 8 de julio en un lugar muy especial para la novia, El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que heredó de su padre, Carlos Falcó. Para ese día tan importante, la marquesa de Griñón se había decantado por un diseño de Sophie et Voilà, una conocida firma española con sede en Bilbao que siempre se ha caracterizado por crear vestidos de novia diferentes. Sin embargo, las creadoras de esta marca, Sofía Arribas (directora creativa) y Saioa Goitia (CEO) no vestirán finalmente a la hija de Isabel Preysler. Así lo han anunciado en un comunicado que reproducimos a continuación:

Desde Sophie et Voilà queremos informar de que:

● Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la Sra. Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó.

● Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoire faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía.

● Sin embargo, sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño.

● Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la Sra. Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma.

● En Sophie et Voilà nos esforzamos por brindar un servicio impecable y satisfacer las necesidades de nuestras clientas con la calidad, el cariño y la atención por los detalles que nos caracteriza. Apreciamos la confianza que depositan en nosotras y trabajamos intensamente para cumplir con sus expectativas de manera excepcional.

● Por último, queremos agradecerle a la Sra. Falcó y a todo su equipo la confianza depositada en Sophie et Voilà durante estos intensos días y trasladarle nuestros mejores deseos para el día de su boda.