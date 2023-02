Hablamos con Sofía Arribas y Saioa Goitia, las diseñadoras del vestido de novia de Tamara Falcó Las creadoras de Sophie et Voilà nos dan algunos detalles del look nupcial y explican qué supone para ellas vestir de blanco a la hija de Isabel Preysler

El vestido de la novia siempre es el secreto mejor guardado, pero a veces, antes del gran día, trascienden algunos detalles. Solo faltan cinco meses para la boda de Tamara Falcó y ya sabemos quién diseñará su vestido soñado. Tal como revelaba ¡HOLA! en exclusiva se trata de Sophie et Voilà, una conocida firma española con sede en Bilbao que siempre se ha caracterizado por crear vestidos de novia diferentes. Sofía Arribas (directora creativa) y Saioa Goitia (CEO) son las mujeres que se esconden detrás de este nombre y que en unos meses, vestirán de blanco a la hija de Isabel Preysler. Están en París, es temprano, pero no dudan en atender nuestra llamada. "Estamos muy contentas. La verdad es que alguien como Tamara, que puede tener cualquier vestido de novia del mundo nos haya elegido a nosotras es un orgullo y un reto brutal", nos cuentan emocionadas.

¿Cómo fue vuestro primer contacto con Tamara Falcó?

Ya habíamos vestido a Isabel en alguna ocasión y desde que conocimos a Tamara ha sido todo muy natural. Es muy simpática, supercercana… ella es un amor. Ha sido todo muy fácil. Compartimos el gusto por la gastronomía, el vino y la moda. Ha sido muy sencillo crear una relación natural y orgánica.

Sofía, ¿y cuando llegó el momento de hablar del vestido?

El día que quedamos con ella para hablar en profundidad del vestido fluyó todo muy fácil. Las referencias que ella tenía en la cabeza, con el tipo de vestidos que hago yo y la filosofía de la marca… Todo encajaba. Fue tan bonito. Igual que cuando conoces a alguien y piensas ‘uy, con esta persona me voy a llevar muy bien’. Eso es algo que tiene que pasar con los vestidos de novia, es fundamental.

Ella confía en dejar en mis manos el vestido más importante de su vida. Ella no ha visto su vestido colgado y no se lo ha probado. Va a ser un vestido de atelier, que parte de cero… Y como quien dice nos acabamos de conocer. Para dejar en manos de alguien un vestido tan importante tiene que haber algo muy especial, y la verdad es que lo hubo. Te mentiría si dijera otra cosa.

Como diseñadora, ¿qué supone enfrentarse al vestido de novia de Tamara Falcó?

Llevamos varias semanas trabajando con ella. Nuestros diseños no es que rompan la norma, pero no son los tradicionales que vienen a la cabeza. Para mí, no es un reto, es un retazo el diseño que estamos planteando para Tamara.

¿Qué nos podéis contar del vestido, el secreto mejor guardado?

A lo largo de toda la trayectoria de la firma hemos querido romper un poco con la novia supertradicional. Intentamos meter la personalidad dentro del vestido, y justo Tamara tiene un montón, así que fíjate. Puede sorprender mucho. Si pensamos en los vestidos más espectaculares que han llevado las novias a lo largo de la historia, ella podría encajar en todos. El vestido va a ser totalmente ella. Tamara tiene mucha clase, mucho estilo, pero por encima de eso tiene muchísima personalidad.

Entonces, ¿nos podéis contar si será clásico o de tendencia?

Si definiéramos a Tamara con tres palabras, acertaríais seguro cómo es el vestido. Venga, prueba tú. Defínela con tres palabras.

Elegante, rompedora y atemporal.

¡Lo has clavado!

Sofía, directora creativa de la firma, es arquitecta; y Saioa, CEO de Sophie et Violà, viene del mundo de la empresa. Llevan trabajando juntas desde 2016 y han formado el tándem perfecto. Su firma está presente en más de 25 países. Un éxito que han alcanzado gracias a sus diseños rompedores, que beben del mundo de la moda y buscan, más que crear vestidos de novias, crear prendas que ensalcen y empoderen a la mujer, que la representen y la eleven, que le hagan soñar con vestirse de blanco más que de novia. "El mundo bridal nunca ha sido un referente muy importante para nosotras. Muchas veces hemos dicho que no hacemos vestidos de novia, hacemos vestidos blancos. Hemos querido reinterpretar ese mundo de princesas y trasladarlo a lo que las mujeres son ahora", apunta Sofía.

Esos diseños que se escapan de lo común son los que cada año presentan en la Barcelona Bridal Week y los que comercializan en medio mundo. Propuestas que se pueden personalizar teniendo en cuenta los gustos de cada mujer. Pero también confeccionan prendas totalmente a medida en su atelier (como harán con Tamara Falcó). Un reto, nos cuenta Sofía, que le encanta. "Me gusta mucho más hacer un vestido a medida porque le pongo cara a la novia, veo cómo se mueve, cómo se expresa… Al conocerla es más fácil para mí dar con lo que busca. En un vestido de colección necesitas enamorarla sin conocerla".

Ahora las creadoras de Sophie et Violà tienen un gran reto por delante, crear el vestido con el que Tamara dará el 'sí, quiero' el próximo 8 de julio a Íñigo Onieva en el Palacio del Rincón y con el que, seguro, nos sorprenderán.

