El motivo por el que Isa Pantoja y Asraf Beno han tenido que cambiar el destino de su luna de miel

Isa Pantoja y Asraf Beno se han visto obligados a cambiar el destino de su luna de miel. Hace una semana que la colaboradora de televisión y el modelo se dieron el ‘sí, quiero’ en la ciudad de Sevilla. Tras una boda que se ha convertido en uno de los mejores días de sus vidas, la hija de Isabel Pantoja y su marido habían elegido Jordania para pasar su viaje de novios. Sin embargo, un contratiempo les ha hecho modificar sus planes.

Primeras palabras de Isa Pantoja tras su boda en la que su madre fue la gran ausente

La preparación de la boda de Isa Pantoja no ha sido una tarea fácil para los novios. Después de más de dos años comprometidos y varios intentos fallidos, la pareja se ha casado rodeada de familiares y amigos. A pesar del día tan feliz que la colaboradora de televisión vivió, no pudo no pensar la ausencia de su madre y su hermano, que no estaban presentes en ese día tan importante para ella.

Mientras la hermana del DJ se enfundaba en su traje de novia, vivió un momento de nostalgia: "Entró Anabel, que también quiso acompañarme, estaban mis damas de honor, estaba Dulce y ellas dos compartieron espacio y comprendí que realmente el problema lo podían poner ellas y, sin embargo, fueron super generosas por mí y no lo hicieron. En ese momento sí que me acordé de dos personas, de mi madre y de mi hermano", ha confesado la hija de la tonadillera en Vamos a Ver.

Tras la celebración de la boda, Isa Pantoja y Asraf estaban dispuestos a disfrutar su ansiada luna de miel, pero sus planes se han visto afectados. Hace unos días, la influencer respondía en su perfil público a la pregunta de cuáles eran los mejores destinos para un viaje de novios. Sin pensarlo, la hija de la tonadillera respondió: Playa, Vietnam, Costa Rica y Tailandia.

“Me iba a ir a Jordania, pero tal como están las cosas me lo han desaconsejado”, ha relatado en el programa donde colabora, confirmando así que han descartado la primera opción que tenían como destino. Afectada por la mala situación cercana que está viviendo el país que quería visitar, Isa ha añadido que se está planteando hacer un safari o incluso irse a Vietnam. Cabe recordar que, meses previos a la celebración de la boda, la pareja disfrutó de una ‘pre-luna de miel’ en Marruecos.

Isa Pantoja revela si ha hablado con su madre tras su boda con Asraf Beno

Isa Pantoja se acuerda de su hermano Kiko Rivera

"Ese día me acordé de él más que de mi madre. Para que me mande un mensaje raro de que no quiere volver a verme en mi vida, paso. No pega que él me diga nada. De mi madre, desde hace un mes por lo menos, tenía claro que no iba a venir. He disfrutado con la gente que vino y no hay más", declaraba la colaboradora a Joaquín Prat.

Es importante mencionar que Kiko Rivera iba a ser el encargado de acompañar a Isa Pantoja al altar y, por lo tanto, ser el padrino de su hermana. A pesar de ello, la hija de la tonadillera ha recalcado que no se siente responsable de que no hayan venido sus familiares, "yo no tengo la culpa de lo que sientan los demás porque he hecho todo lo posible porque estén ahí", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha dado su opinión respecto a la información que dio Antonio Rossi, afirmando que Isabel Pantoja había estado ingresada, "no sabía nada; me enteré por él. No es nada grave, son unas pruebas que se tiene que hacer”, ha concluido diciendo la hija de la sevillana.