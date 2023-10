Primeras palabras de Isa Pantoja tras su boda en la que Isabel Pantoja fue la gran ausente

Isa Pantoja, después de celebrar uno de los días más importantes de su vida junto a Asraf Beno, ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido. A pesar de los intentos fallidos, la pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ este viernes en Sevilla. Obviando la polémica que gira en torno a su boda, tras haber tenido que expulsar a su examiga Aneth Acosta de la ceremonia, la hija de Isabel Pantoja ha querido expresar cómo se siente después de un día lleno de tantas emociones.

“Estoy agotada, pero súper contenta por el día tan bonito que pasamos ayer. Agradecida a todos los que pudieron venir y formaron parte de un día tan especial. Eso sí, pasó volando. Quiero que sepáis que soy muy feliz. Gracias por vuestros mensajes”, ha escrito Isa Pantoja en su perfil público. La joven se ha sentido muy querida por todas las personas que la han acompañado en este día tan especial, el cual llevaba preparando con ilusión varios meses. A pesar de las grandes ausencias, de su madre Isabel Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, no hubo nada que le quitase su felicidad. Todo ha salido mejor de lo que la colaboradora de televisión se esperaba. “Ayer fue algo mágico, fue todo tal cual lo imaginé o mejor”, ha dicho en su cuenta, transmitiendo su satisfacción a sus más de 600.000 seguidores.

Al igual que su prima Anabel Pantoja, Isa dejó a un lado los tacones, para poder seguir el ritmo de la música. “Estoy muerta, me duelen los pies, a partir de las dos me puse unas zapatillas y estuve muy cómoda, bailando y dándolo todo. Estuvimos hasta las cinco", ha confesado la hija de la tonadillera. Además, la exconcursante de Supervivientes también ha querido dejar claro a sus seguidores que tiene mucho contenido inédito en su móvil y que lo va a publicar en los próximos días. Sin dejar de lado su labor como influencer, ha asegurado que va a compartir todos los estilismos de sus invitadas, para que sirvan de inspiración. “Fueron unos looks muy chulos, el de mi prima Anabel y el de mi amiga Marina me encantaron, pero también quiero enseñaros el de mis damas de honor”, ha concluido diciendo.

Por su parte, Asraf Beno también ha querido mandar un mensaje para agradecer a todos sus seguidores el cariño recibido. "Gracias de verdad. Estoy un poco afónico. Fue una noche espléndida y muy bonita. Estamos súper felices y contentos. ¡Somos marido y mujer!", ha publicado. El modelo, a diferencia de su mujer, ha recibido el cariño de toda su familia, que estuvo casi al completo el día de la boda.

Después de casi doce horas en las que la música no dejó de sonar, Isa Pantoja y Asraf Beno han continuado el día en Sevilla. La colaboradora de televisión ha querido aprovechar que algunos de sus amigos se quedaban en la capital andaluza para terminar de disfrutar y comentar todos los detalles de la boda. “Mi cuerpo pide camita. Mil gracias por todos vuestros deseos. Me sentí muy querida ayer”, ha terminado diciendo la hija de Isabel Pantoja en un vídeo dedicado a sus seguidores, en el que se mostraba de camino a su casa en el Puerto de Santa María, Cádiz.