Conoce a la invitada a la que Isa Pantoja y Asraf Beno tuvieron que expulsar de su boda

Isa Pantoja tuvo que expulsar a una invitada de su boda. Tras cinco años juntos, este viernes, la hija de Isabel Pantoja se ha casado con el modelo Asraf Beno. La ciudad de Sevilla ha sido la elegida por la pareja para disfrutar de esta velada con su entorno más cercano. A pesar de ello, la hermana de Kiko Rivera ha vivido un mal trago, porque ha tenido que expulsar a Aneth Acosta, una de sus examigas.

“Salió en manos de los miembros de seguridad”, aseguraba en Fiesta Marisa Martín Blázquez, una de las asistentes a la boda. Días previos a la celebración, Isa Pantoja llamaba a Aneth para comunicarle que, por favor, no asistiera a su boda, ya que no estaba invitada. Sin embargo, la que fue su amiga no ha acatado las órdenes de la novia y se ha presentado en la finca. Tras una fuerte discusión durante la propia celebración, en la que también intervenía la representante de la tertuliana televisiva, el equipo encargado de la seguridad acompañaba a la bloguera y a su marido a abandonar la finca.

¿Quién es Aneth Acosta?

Aneth Acosta se dio a conocer en Perú por su trabajo como colaboradora de televisión y bloguera de belleza y moda. Se dedica a crear contenido digital para su perfil público, que cuenta con más de 100.000 seguidores. Ella misma se define como: “política - TvHost - cantando”. Además de su profesión digital, es Secretaria Nacional de Comunicación en el partido peruano Acción Popular. Sin embargo, su nombre se empezó a escuchar en nuestro país hace varios años, cuando saltó a la fama por ser amiga de Isa Pantoja. Una de sus primeras apariciones en España fue cuando defendió a su amiga de los rumores que la acusaban de haberle sido infiel a Alejandro Albalá, en El programa de Ana Rosa. Desde ese momento, ambas forjaron su relación, hasta tal punto de convertirse en la defensora de la hija de la tonadillera en algunos espacios de televisión.

Además de convertirse en un pilar fundamental de Isa Pantoja, Aneth también se hizo amiga de la intérprete de Marinero de luces. A partir de entonces, la política fue integrada en el clan Pantoja, siendo invitada así a los eventos familiares. Pese a la confianza que estos pusieron en ella, no dejó de perseguirla la especulación de ser la 'topo de Cantora'. Fue la artista, la primera que se dio cuenta y rompió relación con la bloguera tras compartir experiencia en Supervivientes. Desde ese momento, comenzaron las polémicas y la recién casada comenzó a alejarse de la que fue su amiga, hasta llegar a la nula relación que tienen a día de hoy.

Se confirma que ha sido la 'topo de Cantora'

Según Marisa Martín y Alexia Rivas, la representante de Isa Pantoja intervenía en la pelea, confirmando los rumores de que Aneth había filtrado información de la familia Pantoja: "Te hemos avisado de que no vinieras porque eres la 'topo' y se te avisó hace un par de días. No estabas invitada", pidiéndole así por favor que abandonase la ceremonia. Testimonio que ha reforzado la colaboradora de Telecinco, "a Isa se le entregan una serie de pruebas de que Aneth le lleva vendiendo hace años, pero es ahora cuando se confirmaban las pruebas de que le ha traicionado. Le dicen que no acuda a la boda porque sin confianza no hay amistad", explicaba Alexia Rivas en el magacín donde colabora.