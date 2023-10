Isa Pantoja revela si ha hablado con su madre tras su boda con Asraf Beno

El pasado 13 de octubre tendría que haber sido uno de los días más felices de Isa Pantoja y en buena parte lo fue, sin embargo, la notable ausencia de su madre, Isabel Pantoja, y la de su hermano, Kiko Rivera, durante su enlace con Asraf Beno, rodearon esta celebración de un halo de tristeza, que llevaron a la novia a emocionarse una y otra vez.

Ahora cuatro días después de dar el 'sí, quiero' y antes de emprender su viaje de luna de miel, Isa se ha dejado ver por el Puerto de Santa María, lugar en el que reside, llevando a cabo sus quehaceres habituales. Sin embargo, aquellos que la conocen coinciden en que la colaboradora está más apagada de lo habitual para alguien que acaba de contraer matrimonio y es que ella misma confesaba días antes del enlace estar especialmente sensible con todo y confesaba llevar días sin poder parar de llorar, emocionada "por cualquier cosa".

Y no es para menos, pues días antes Isa admitía que ni siquiera había hablado con su madre y que, aunque sabía que no iba a ir a su enlace le hubiera gustado pasar un ratito con ella. Ahora, una vez pasado el esperado acontecimiento, al que Isabel Pantoja declinó ir al parecer por motivos médicos, Isa ha desvelado que aún no ha tenido la oportunidad de hablar con ella. "No sé nada" confesaba la influencer con un hilo de tristeza en su voz mientras acompañaba a su hijo Alberto, de 9 años, a sus clases de música.

Isa ponía así fin al misterio que ha rodeado sus primeros días de mujer casada y dejaba claro con sus palabras que lejos de acercar posturas con su madre o con su hermano, la brecha entre ellos parece cada vez más grande. ¿Volverán a ser de nuevo una familia unida o Isa decidirá hacer borrón y cuenta nueva? Solo el tiempo tendrá la respuesta.