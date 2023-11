Francisco Rivera cuenta cómo fue su encuentro con su hermano Cayetano en Sevilla

Loading the player...

Francisco Rivera no se ha perdido la gala de los Grammy Latinos que acogió Sevilla el pasado jueves y a la que acudió acompañado de su mujer, Lourdes Montes, a la que el diestro no duda en piropear. El torero coincidió en la ceremonia de los premios de la música con su hermano pequeño Cayetano, después de unos meses en los que su relación parecía estar resentida. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? ¿Han quedado todos los desencuentros en el pasado? No te lo pierdas y dale al play para escuchar la respuesta de Francisco.