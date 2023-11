Cayetano Rivera coincide con su hermano tras sus polémicas declaraciones y muestra el orgullo que siente por su sobrina Cayetana

Cayetano Rivera acudió al espectáculo El Flamenco es Universal, un evento que tuvo lugar anoche en la Plaza de España de Sevilla y que requería invitación, siendo la única de estas jornadas organizadas en el marco de los premios Grammy Latinos para la que no había entradas para el público en general. El diestro madrileño recibió la invitación de su sobrina, Cayetana Rivera, en cuya organización del evento ha estado trabajando la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo.

Muy orgulloso e ilusionado, comentó que no ha querido perderse esta cita organizada por su sobrina y ahijada, ya que Cayetano es su padrino de bautismo y siente adoración por ella. "Tana es la que me ha invitado y por ese motivo estoy aquí esta noche", comentaba el hermano de Francisco Rivera, que se deshizo en elogios hacia su sobrina ante los micrófonos de Europa Press. "Estamos todos encantados, es muy responsable, nos sentimos muy orgullosos de ella", confesó el hijo de Carmen Ordóñez.

En la gala coincidió con su hermano Francisco Rivera, que no dudó en apoyar a su hija, Cayetana Rivera, en esta noche tan especial para ella. Durante la velada Cayetano además quiso zanjar cualquier distanciamiento con su hermano, quitándole importancia a las controvertidas declaraciones que hizo sobre él en las que le tildó de "torpe" en su profesión. "De vez en cuando tiene esas genialidades, vamos a decirlo así. Lo dice desde el cariño y no lo he interpretado ni mucho menos como algo malo", señaló . Y quiso insistir en que la relación con Francisco está bien. "Es una tontería, no hay que prestarle mayor atención, yo desde luego no se la he dado", recalcó y quiso añadir que se dicen tantas cosas que no puede estar uno pendiente de todo.

Además de la familia Rivera, este gran espectáculo congregó a una larga lista de las figuras más aclamadas y reconocidas del panorama social y del flamenco, como Sara Baras, José Mercé, Tomatito, Israel Fernández, Manuela Carrasco, Dorantes y muchos más artistas protagonistas, y por la alfombra roja desfilaron rostros tan conocidos como Eugenia Martínez de Irujo y su marido Narcís Rebollo, presidente de Universal Music en España y Portugal. La hija de la duquesa de Alba se mostró muy emocionada por lo que significa este evento para su hija Cayetana Rivera, y que además habría encantado vivir a su madre, según ella misma reveló.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, David Bisbal y su esposa, Rosanna Zanetti, la cantante Danna Paola, el matrimonio formado por Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis y los artistas Antonio Carmona, Vanesa Martín y Lola índigo destacaron entre muchos otros invitados a este evento, organizado tres días antes de la gran celebración de los Grammy Latinos, que por primera vez en su historia se celebrarán fuera de Estados Unidos y lo harán precisamente en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) la noche del 16 de noviembre.