La divertida anécdota de Francisco Rivera con el rey Juan Carlos cuando fueron a pedirle permiso para casarse con Eugenia Martínez de Irujo

Francisco Rivera ha hablado como nunca de la que fue su mujer, Eugenia Martínez de Irujo. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ a una edad temprana y se convirtieron en una de las parejas más populares de la década de los noventa. Sin embargo, la historia de amor no duró mucho tiempo, ya que pusieron fin a su matrimonio cuatro años más tarde tras una hija en común, Cayetana Rivera. Tras 20 años de su separación, el diestro se ha sentado en ¡De viernes! y ha hablado de su exmujer. Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los espectadores ha sido la anécdota que tuvo con el rey Juan Carlos.

Debido a que Eugenia Martínez de Irujo es miembro de la aristocracia española, cuando Francisco Rivera tenía 24 años, tuvo que pedir permiso para casarse al Rey de España, ya que su novia tenía el título de Grande de España y don Juan Carlos tenía que dar el consentimiento. Este momento fue muy curioso para el extorero: “Yo me lié mucho, no está uno acostumbrado a pedir permiso al Rey. Vino su Majestad, lo he conocido muchas veces, conmigo ha sido siempre cariñosísimo y fantástico. Yo le tengo mucho cariño al Rey. La reina doña Sofía es una señora espectacular. Fue entrañable y cariñoso. Cayetana le preguntó, 'señor, ¿cómo ve la boda?' Era una grande de España con un plebeyo y dice, 'lo vemos bien', y digo, 'fenomenal, me encanta'. No caí que estaba pidiendo permiso”, ha confesado durante su entrevista. Por otro lado, de quien no recibió su buena fe sobre la decisión que tomó el extorero fue de su madre, Carmina Ordoñez: "Mi madre me dijo, 'Fran, yo creo que esto ha sido una equivocación, creo que esto te va a dar más problemas que alegrías, creo que esto no va a ir a ningún lado y lo que te vengo a pedir es que ahora mismo cojas un avión y te quites del medio 15 días. No te cases'", relataba en directo.

A pesar de su ruptura, la expareja siempre se ha llevado muy bien y parecía que la paz hacía eco de presencia entre ellos. Cabe recordar que durante unos años, Francisco y Eugenia estuvieron envueltos en una guerra mediática generada por la custodia de su hija Cayetana, uno de sus principales motivos de discusión. "Lo más bonito fue Cayetana, compensa todo. Pero la separación fue terrible", ha comenzado diciendo el diestro. “Inocente no soy, pero culpable 100%, único el tiempo me ha dicho que tampoco. Yo no le tengo rencor a Eugenia, pero como se portó después no estuvo bien y yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho”, aclarando que él tuvo parte de culpa, pero la prensa también hizo mucho daño. “Cuando yo pedí la custodia compartida, yo en ningún momento dije que Eugenia fuera mala madre, pero a mí siempre se me despellejó como padre, y Eugenia dio pie a eso”, ha continuado aclarando.

El propio Francisco Rivera ha recordado estos años como una etapa “terrible”: "Yo entré en depresión, fui al psicólogo-psiquiatra y me dijo ‘no te medico porque tienes que torear, pero estás de libro’. Yo me agarré a mi hija y a mi profesión. Fueron dos años terribles que no quiero ni recordar. La prensa conmigo se ha pasado mucho sin saber nada de mí. El hecho de hacer daño a cambio de dinero", ha recordado el diestro, dos décadas después de su separación. Aun así, ha afirmado que no le guarda rencor a la que fue su mujer. “No le tengo ningún rencor a Eugenia sobre todo lo que pasó, pero cómo se portó después no estuvo bien. Me despellejó como padre”, ha concluido.

