El motivo por el que Dani Martín se ha tomado un descanso y no es por depresión o ansiedad

Dani Martín lo ha dicho por activa y por pasiva. No se retira de la música, tan solo necesita descansar un tiempo después de dos años de intenso trabajo. Esta decisión fue muy comentada en su momento. De hecho, el cantante tuvo que aclarar que no sufría ningún problema de salud mental como se había especulado. Sin embargo, todavía surgen dudas y uno de sus mejores amigos se ha pronunciado al respecto. "Se retira porque quiere descansar. Es muy lógico después de dos años de gira continua, ahora le toca descansar", ha dicho el actor Fernando Tejero en la segunda edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz.

El intérprete, de 55 años, ha asegurado que Dani está "muy bien", que no tiene depresión ni ansiedad como se ha rumoreado. "No le pasa nada. "Yo puedo confirmar que no. Es uno de mis mejores amigos y Dani está muy bien. Está descansando, trabaja mucho y está bien", ha insistido. Para zanjar el tema y dejar tranquilos a todos los fans del artista, Fernando Tejero ha confirmado que "ya mismo está también cantando".

La bonita amistad de Fernando Tejero y Dani Martín

Se conocieron hace años cuando estudiaban Arte Dramático en Madrid. En aquel momento, el actor vivía en una "pensión muy decadente" y el cantante fue su salvación. "Éramos compañeros de clase y un día se presentó en la pensión con un billete de 10.000 pesetas que se lo había dado su madre para mí y me dijo que me fuera a vivir con ellos a Algete. Supongo que él vio aquella pensión y no le parecía bien que su amigo estuviese allí", contó Fernando Tejero en una entrevista concedida a Mara Torres, de Cadena Ser.

El actor aceptó la invitación de su amigo y su situación cambió por completo gracias al cariño de Manolo y Carmen, los padres de Dani Martín. "Les estaré eternamente agradecido porque para ellos, a día de hoy, sigo siendo un hijo más", añadió emocionado.

El cantante, por su parte, siempre ha tenido buenas palabras para Fernando Tejero. "Es un gran amigo que estuvo viviendo conmigo, con mis padres y mi hermana en casa y nos hizo muy felices con sus historias", dijo en El Hormiguero. Además, sorprendió a los espectadores imitando al actor.