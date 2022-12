Dani Martín anuncia su retirada de la música por un tiempo indefinido: 'Nos vemos en unos años'

Dani Martín abandona los escenarios de forma temporal. El que fuera líder del grupo El Canto del Loco ha tomado la decisión de retirarse de la música aunque deja la puerta abierta para volver: "Hasta dentro de unos años". Una noticia que ha pillado a sus seguidores totalmente por sorpresa y los ha dejado en shock. El artista ha explicado los motivos por los que ha tomado esta drástica decisión: "Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta". Así ha comenzado con su despedida donde también ha repasado su visión sobre su trayectoria musical: "Tengo buen oído, me sé todo sobre el pop/rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción".

El autor de Zapatillas o Cero ha querido recordar a su querido grupo: "Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito", se refiere a El Canto del Loco, el grupo compuesto por el vocalista junto a David Otero, Iván Ganchegui, Jandro Velázquez y Chema Ruiz, que tantas canciones dejó para el recuerdo.

Las letras de Dani Martín forman parte de la vida muchas personas, como la escogida para decir adiós. El compositor ha acompañado su comunicado con un video de su último concierto en La Riviera en el que se escucha su sencillo, La madre de José, una canción con la que sus fans se han dejado la voz en todos los conciertos. Tras más de dos décadas de éxitos, el artista confiesa que padece un trastorno psicológico: "No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo". Un problema de salud mental que le impide asimilar sus logros y seguir creyendo en él mismo: "Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira: no me imaginaba un staff así, un sonido así, una banda así, un público así y una vida como la que tengo". No se cree lo lejos que ha llegado ni haber llenado cinco veces el WiZink Center.

La noticia de la retirada ha impactado a los millones de seguidores del cantante, que se han unido para mandarle mensajes de apoyo ante esta decisión. Quienes también han querido mostrar su cariño y admiración son, entre otros, su compañero de profesión Andrés Suárez, la actriz Lydia Bosh: “Deseando ya tu vuelta” o el presentador Roberto Leal: “Gigante”.

En su despedida, el cantante ha hecho alusión a su físico y a su mente: "A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más". El exvocalista de El Canto del Loco asegura que "necesita volver a ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra".

Antes de terminar su despedida, ha apuntado que seguirá fiel a su estilo y no va a seguir modas para llegar a los Grammy: "Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros". Además, ha recalcado quiere seguir siendo quien es y mejorar día a día como persona. "Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad, sed felices". Estas son las últimas palabras del cantante que ha acompañado con un sentido "gracias por todo".

