Día de la Salud Mental: 6 rostros famosos que han ayudado a visibilizarla

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. En un año como este, en el que millones de personas arrastran las consecuencias psicológicas de la pandemia, es importante recordar que es bueno visibilizar su existencia. Las celebrities que las padecen y cuentan su experiencia son de gran ayuda para mostrar al resto de los humanos que pedir ayuda psicológica no solo es necesario, sino normal. Algunos recurren incluso a la narración en un libro de su experiencia, como ha ocurrido con Ángel Martín, que contó su convivencia con la enfermedad mental en Por si las voces vuelven, o con Mel C, de las Spice Girls que sufrió ansiedad y trastornos alimentarios. Estos seis famosos tuvieron el coraje de contarlo.

Paula Badosa: depresión

Paula es una de esas grandes del tenis con las que cuenta el deporte nacional. La hemos visto derrotar a grandes rivales en la cancha, pero a menudo su salud mental ha podido con ella. En apenas tres años ha tenido tres entrenadores distintos: Xavi Budó, Javier Martí y Jorge García. El primero de ellos ya contó que Paula tenía que luchar contra sus propios demonios, y ella ha hablado abiertamente de su lucha contra la depresión: “Lo superé con tiempo, pero me costó muchísimo”, dijo tras una crisis sufrida en 2020. Después de una corta relación con David Broncano, ahora está viviendo una gran historia de amor con Juan Betancourt, que ya lleva dos años con ella. Algunas fuentes hablan de que este romance habría interferido en su entendimiento con Martí.

Ángel Martín: brote psicótico en 2017

Todos sabemos del momento en el que el presentador y cómico Ángel Martín tocó fondo. Gracias a su novia, Eva Fernández, que se dio cuenta de que algo extraño pasaba cuando este la felicitó públicamente por su éxito en la película Wonder Woman. Fue Eva la encargada de trasladarlo al ala psiquiátrica de un conocido hospital madrileño, donde vivió una crisis que lo tuvo incluso atado a la cama. Por suerte, aquel durísimo momento ya es historia, pero Ángel, que se mantiene alerta en lo que a su salud mental respecta, tiene mejor recuerdo de su experiencia con su psiquiatra, a la que califica como “un ángel”, que con la terapia psicológica.

Dani Martín: ansiedad

Dani Martín no solo comparte con Ángel apellido, sino también una maravillosa relación con Patricia Conde, compañera del cómico y pareja primero y amiga después del músico. Otro punto en común con él es que ambos no tienen ningún reparo en hablar de sus respectivas enfermedades mentales. Dani ha comentado abiertamente su lucha contra la ansiedad tanto en sus perfiles sociales como en entrevistas. Combinar medicación y terapia es, en su caso, la vía hacia la curación.

Simone Biles: TDAH

En julio de 2021, en plenos Juegos Olímpicos de Tokio y con todas las expectativas puestas en Simone Biles como la gran ganadora, la gimnasta anunció por sorpresa que se retiraba. Al principio pensaron en una lesión, pero pronto la propia Simone despejó las dudas: “Tengo que concentrarme en mi salud mental”, dijo. A pesar de las críticas, Biles decidió priorizar su estado de salud por encima de las medallas. La crisis de ansiedad debida a la presión por ganar que la quebró en Tokio se suma al TDAH que padece desde pequeña. Eso, sin olvidar que fue una de las numerosas víctimas de Larry Nassar, el médico condenado por abusar de al menos un centenar de niñas gimnastas.

Catherine Zeta-Jones: trastorno bipolar

Hace ya once años que la protagonista de La máscara del Zorro tuvo que ingresar en un hospital para recuperarse de un importante problema psiquiátrico. Durante una entrevista con el especialista, este detectó que lo que padecía la actriz no era solo depresión, lo que llevaba siendo pasto de rumores durante un tiempo, sino un trastorno bipolar. Las circunstancias en las que todo saltó por los aires no podían ser peores: el hijo mayor de su marido, Michael Douglas, estaba arrestado; el propio Michael luchaba por salvar su vida debido a un cáncer y la exmujer de este, Diandra (con quien compartía una impresionante mansión en Mallorca), lo había demandado. Finalmente, Catherine decidió pedir ayuda.

David Beckham: TOC

El exfutbolista y marido de la diseñadora Victoria Beckham, que estuvo horas en cola para poder despedirse de la reina Isabel, explicó en una entrevista, allá por el año 2006, que padece un trastorno obsesivo-compulsivo que lo obliga a tener todo por pares en la nevera o en línea recta. Igualmente, contó que, al llegar a un hotel, tiene que mover todos los folletos y publicaciones de la habitación y meterlos en un cajón. David, que confiesa que no es capaz de lidiar con este problema, fue uno de los primeros famosos internacionales en hablar de su salud mental en público.

