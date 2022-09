Paula Badosa y Juan Betancourt: agridulce aniversario en Nueva York

Paula Badosa y Juan Betancourt han sabido compaginar trabajo y vida personal a la perfección, tanto es así que es habitual verles tanto en las canchas de tenis como haciendo turismo en cada ciudad en la que aterrizan. La pareja se encuentra ahora mismo en Nueva York, ciudad donde confirmaron su relación justo hace dos años, aunque no han podido celebrar este aniversario de la mejor manera posible. La tenista internacional, de 24 años, participa ahora mismo en el US Open de Nueva York y, una vez más, su chico ha hecho las maletas para arroparla. La victoria no pudo ser posible, y eso que la deportista luchó cada set contra Petra Martic como si fuera el último. A juzgar por las imágenes, ambos sufrieron muchísimo durante el partido, pero Juan no perdió el aliento y animó a su novia hasta en los momentos más complicado.

Juan Betancourt siguió el partido con máxima atención. Vestido con una gorra negra y una camiseta blanca, el modelo animó todo lo que pudo a su chica pero también se lamentó cuando vió que su novia se frustraba al no conseguir los resultados esperados. Betancourt se ha convertido sin duda en el mayor apoyo de la tenista, le acompaña a la mayoría de partidos y siempre esta ahí para celebrar los éxitos o intentar que las derrotas sean menos amargas. El modelo, de 31 años, nació en Cuba pero reside en España desde los 18 años. Empezó su carrera en el modelaje en las pasarelas de Barcelona y ha llegado a trabajar con marcas internacionales como Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier, Ralph Lauren, o Tommy Hilfiger. Además, ha posado para revistas como Forbes Magazine, Vanity Fair, Vogue Spain o Men's Health, de la que ha sido tres veces portada. Además ha hecho sus pinitos como actor, participando en la pelicula Las leyes de la termodinámica junto a actrices como Berta Vázquez o Vicky Luengo.

La pareja confirmó su relación hace dos años en agosto durante un viaje a Nueva York, por lo que se encuentran de aniversario en la misma ciudad donde publicaron su primera fotografía juntos junto al texto: 'Más que ayer, pero menos que mañana'. Se conocieron a través de Instagram y fue él quien dio el primer paso escribiendo a Paula. Tras ese mensaje inicial comenzaron a hablar y a conocerse dando lugar al inicio de una relación que no puede ir mejor. A pesar de que ella suele mostrarse discreta ante las cámaras, ambos comparten su amor a través de divertidas fotografías y videos en las redes sociales: viajes juntos, cenas románticas e incluso jugando al tenis juntos, demostrando así que Juan quiere compartir el máximo de aficiones posibles con su novia. Por todo esto se han convertido en una de las parejas de moda del panorama deportivo español.

Paula Badosa, una de las mejores tenistas españolas con tan solo 24 años

Paula debutó como tenista profesional a los 15 años, y un año más tarde entró en el equipo español de tenis para jugar la Copa Federación junto a jugadoras de mucho nivel. Con tan solo 17 años, la joven se convirtió en campeona de España al derrotar a Carla Suárez. Desde entonces, y tras pasar por una depresión en 2018 debido a las expectativas que se generaron y la presión que sufría, todo han sido éxitos. En 2021 ganó el último WTA 1000 del año consiguiendo el trofeo más grande de su carrera hasta el momento y lo que la impulso dentro del ranking pasando a ser la tenista nº4 dentro del Top 10, convirtiéndose en la primera española que se colocaba entre las cinco primeras. Ahora, y tras este pequeño bache inicial, habrá que esperar para ver si Paula remonta y sigue recopilando premios.