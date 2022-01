El mensaje de aliento de Juan Betancourt a Paula Badosa tras su agridulce derrota en el Open de Australia

La aventura australiana de Paula Badosa ha llegado a su fin. La tenista ha perdido contra una imbatible Madison Keys que no le ha permitido pasar de octavos de final del Open. La eliminación ha sabido agridulce para la número uno española que era la primera vez que llegaba tan lejos en este torneo y se va a casa con un nuevo título. Para acompañarla en sus victorias, pero también en sus derrotas, está siempre su novio, Juan Betancourt, su mejor hincha en las gradas y también un apoyo cuando hacen falta palabras de aliento. El modelo tiene claro el balance de estos días compitiendo en Australia: él solo siente orgullo.

"No puedo estar más orgulloso de tí", ha escrito junto a un corazón sobre un bonito selfie de los dos frente a un espejo. Ella, por su parte, lo tiene claro: "Mi nivel está subiendo y quiero consolidarme entre las mejores". Además de acompañar a su chica, que no deja de dar pasos hacia delante en su imparable carrera deportiva, también ha tenido tiempo de conocer el país y enamorarse de algunos de los rincones que han recorrido juntos. "Me está encantando esta ciudad", publicó Juan recientemente al compartir algunas de las instantáneas de su recorrido por Sídney junto a Paula, que también hizo públicas algunas imágenes de su paseo. Entre ellas no faltaron románticos posados ante la Ópera diseñada por Jørn Utzon, o fotos disfrutando de la magnífica gatronomía del país. La pareja es todo sonrisas, y es evidente la conexión que existe entre ellos después de haber pasado los últimos meses viajando juntos a cada esquina del planeta.

La vida de Paula Badosa ha dado un giro radical en el último año. A principios de 2021 Paula era una joven promesa que estaba en el número 70 del ránking mundial, pero empezó a encadenar victorias tras ganar en mayo su primer torneo WTA y en octubre se convirtió en la primera española en ganar el Indian Wells. Ahora ya es mucho más que una promesa y todo apunta a que se encuentra solo en el principio de una carrera de leyenda. Entre tanto, su vida privada también se convertía en noticia cuando compartió la primera imagen junto a Bentancourt en agosto. Unos días más tarde recorrían la Gran Manzana y ya no escondían lo que existía entre ellos en Times Square (Nueva York).

Aunque se muestran ante sus seguidores con total naturalidad, ambos son muy discretos y no suelen hablar públicamente sobre su relación. Recientemente, tan solo Juan Betancourt respondía a las preguntas de la prensa muy contundente: "Estamos muy bien". Además, negaba ser su talismán, ya que el mérito de sus victorias recae enteramente en su artífice: Paula Badosa. "El amuleto es ella misma. Yo no he hecho nada", zanjaba.

