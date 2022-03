Ángel Martín explica cómo fue su novia la que se dio cuenta de su brote psicótico

Ángel Martín confesó hace unos meses uno de los episodios más duros de toda su vida. Mientras narraba en sus perfiles sociales, en su Informativo matinal para ahorrar tiempo que dura apenas dos minutos, las noticias más destacadas del día, el presentador reveló que en 2017 sufrió un brote psicótico por el que tuvo que permanecer quince días ingresado en un hospital. Con el objetivo de normalizar y acabar con los tabúes sobre la salud mental, el comunicador ha publicado un libro titulado Por si las voces vuelven, donde cuenta su propia experiencia para ayudar a otros que puedan padecer lo mismo. "En el momento que tuve el brote yo no me di cuenta, fue mi chica la que se percató. No era consciente de que estaba viviendo en un mundo distinto al real. El ingresar en el hospital, fue bastante tétrico", ha comentado el humorista en COPE, añadiendo que los 15 días de ingreso los recuerda de manera fugaz porque estaba medicado.

El presentador ha contado también que no podía decirle a nadie sobre este problema porque en su fantasía las voces no le dejaban compartirlo, pero que su novia se dio cuenta de todo cuando él hizo una publicación donde la felicitaba por el éxito que había sido Wonder Woman. "Por algún motivo que todavía no sé, ella la había producido. Para mi entorno era todo una broma, pero afortunadamente para mi chica no lo era porque decía que yo no le había comentado nada", ha continuado explicando Ángel. Tras unas llamadas, el presentador acudió al hospital junto a ella y un amigo sin darse cuenta que la realidad en la que vivía era distinta a la real.

Además, Ángel ha reconocido que no fue muy consciente del momento del ingreso en el hospital porque nunca pensó que el enfermo era él y que cuando llegó allí y se dio cuenta utilizó todas las herramientas verbales para que le dejaran irse. Haciendo el intento de reconstruir algunos episodios, el comunicador también ha explicado a Carlos Herrera que ha tenido mucha suerte porque puede recordar muchas de las situaciones en las que vivía en otra realidad. De los 15 días en el centro de salud mental, Martín ha expresado que son momentos en los que recuerda más las sensaciones que las imágenes. "Me acuerdo del cansancio del principio y después a medida que empiezas a recuperarte y ves la fecha de salida, se apodera de ti la desesperación de querer salir y volver a casa", ha relatado.

Según el presentador, la figura de la persona que acompaña a quien ha sufrido un episodio de este tipo es la más complicada de todo el proceso. "No me he sentado con ellos a preguntar cómo lo vivieron, pero es la parte más delicada de lo que está pasando. Nadie entiende nada y se castigan por no haberse dado cuenta, pero es imposible que se den cuenta", ha comentado el comunicador, explicando también que es raro volver a una realidad que no conoces porque la última referencia sobre el mundo ha ocurrido antes de tener el brote. Tras el duro suceso, Ángel ha expresado que investigó si le había pasado a alguien más y se dio cuenta de que había mucha gente, y la mayoría tenía una recaída. "Decidí usar una estrategia distinta porque me daba la sensación de que si hacía lo mismo que ellos, me iba a pasar exactamente igual", ha contado, añadiendo que le quedan las cicatrices de poder haber hecho llorar a sus seres queridos de manera inconsciente: "He podido pedirles perdón a todos", ha concluido.

