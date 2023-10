Las vidas de Jaden y Willow, hijos de Will Smith y Jada Pinkett-Smith, en medio del atípico matrimonio de los actores Ambos han seguido los pasos profesionales de sus padres, a los que están muy unidos a pesar de que apuestan por su independencia

Con la publicación de Worthy, libro de memorias de Jada Pinkett-Smith que salió a la venta el 17 de octubre, se han conocido detalles inéditos de la vida personal y profesional de la artista de 52 años. Los capítulos que más expectación están causando son los relacionados con esa parte privada, como su hasta ahora desconocida separación de Will Smith hace siete años, la bofetada que el actor le dio a Chris Rock en la gala de los Oscar de 2022 y la propuesta del citado humorista a tener una cita con él. Todas estas confesiones han hecho que el foco se ponga también en el entorno de la actriz, especialmente en sus dos hijos, Jaden (25) y Willow (22), de los que detallamos a continuación todos los detalles.

La vida de Jaden y Willow está marcada por la fama con la que han crecido así como por el atípico matrimonio de sus padres, quienes llegaron a un acuerdo para ser una pareja abierta antes de decidir separar sus caminos. Los jóvenes, que han sido educados evitando el castigo y haciéndoles responsables de sus vidas, han seguido los pasos familiares y se dedican al mundo del espectáculo. Han vivido con sus padres en la mansión familiar de Calabasas (California) valorada en 42 millones de dólares y compuesta por varias parcelas vecinas que fueron comprando para hacer el hogar de sus sueños, con nueve habitaciones, pistas de baloncesto, tenis y volleyball, garaje para ocho coches, piscina y su propio cine. Pero al cumplir la mayoría de edad, los jóvenes se independizaron a dos viviendas que pertenecen al patrimonio inmobiliario de sus padres.

La vivienda de cinco habitaciones de Jaden

Jaden tenía 15 años cuando pidió emanciparse legalmente. No fue, sin embargo, hasta 2017, ya siendo mayor de edad, cuando hizo las maletas y se instaló en una casa cercana a la de sus padres. La vivienda tiene cinco dormitorios, seis baños y está valorada en 3.2 millones de euros. Esta mansión la compraron Will y Jada en abril de 2003 y, según indica Daily Mail, pesan sobre ella actualmente dos hipotecas en fideicomisos vinculados a los actores. Una de esas hipotecas se firmó en 2011 por casi 900.000 euros y la segunda se trata de un préstamo que se firmó hace justo doce meses por 1.270.000 euros.

Jaden forma parte del mundo artístico y, al igual que su padre, combina la música con la interpretación. Su primer gran papel en la gran pantalla llegó en 2006 de la mano de En busca de la felicidad, proyecto al que han seguido otros títulos como Karate Kid, Ultimatum a la Tierra y Después de la Tierra. Además, ha participado en series como The get down (Netflix), ha publicado cuatro discos y ha hecho un cameo en el videoclip de Superwoman, de Alicia Keys.

Willow y su vida en Malibú

La benjamina de la familia, Willow, también vive sola en una propiedad que sus padres compraron en Malibú (California) en agosto de 2020 por 2,91 millones de euros. Se trata de una casa de casi 300 metros cuadrados con cuatro habitaciones, diseño minimalista y amplios ventanales que se sitúa en la ladera de una colina y posee unas magníficas vistas al Pacífico.

Willow Camille Reign (es su nombre completo), también se ha sentido atraída por el mundo artístico en el que ha crecido y actualmente compagina la actuación, la moda y la música. En 2007 obtuvo su primer papel en Soy leyenda, donde trabaja Will Smith, y desde entonces ha ido encadenando proyectos como la serie True Jackson o el doblaje de Madagascar 2. A los diez años llegó su primer contrato musical, una carrera en la que ha colaborado con Nicki Minaj, Camila Cabello y Travis Barker, miembro de Blink-182 y marido de Kourtney Kardashian, con la que espera un bebé.