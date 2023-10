Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan siete años separados La actriz ha explicado que acudieron a los Oscar de 2022 como familia y no como marido y mujer

La vida profesional de Will Smith cambió para siempre el 27 de marzo de 2022. En la misma noche ganó su primer Oscar, el mayor reconocimiento de la industria, y a la vez se cerró las puertas de Hollywood al dar una bofetada a Chris Rock por un desafortunado comentario sobre Jada Pinkett- Smith. Lo que nadie podía imaginar viendo las imágenes es que estábamos ante una pareja separada. Ha sido la intérprete de Matrix quien ha explicado por sorpresa que decidieron romper su matrimonio hace más de siete años en los que han mantenido el mismo objetivo: dar prioridad a la gran familia que han formado juntos.

-Jada Pinkett se confiesa sobre su salud mental: sufrió estrés postraumático, depresión y disociación

-La dolorosa confesión de Will Smith sobre sus hijos

La revelación de Jada es un adelanto de Worthy, libro de memorias en el que la artista aborda los momentos más difíciles y menos conocidos que han marcado para siempre su vida. Al presentar el lanzamiento en Today da los detalles de su hasta ahora desconocida separación del protagonista de El príncipe de Bel-Air. Recalca que no ha sido "un divorcio sobre el papel" pero que cuando llegaron a 2016 "estábamos agotados de intentarlo". Sobre los motivos deja claro que no ha habido un conflicto entre ambos: "Creo que los dos seguíamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debía ser la otra persona".

Desde 2016 se han mostrado públicamente unidos y han posado con total naturalidad ante los flashes, tanto solos como acompañados de sus hijos Jaden y Willow (Smith es también padre de Trey junto a Sheree Zampino). No han dado pistas acerca de su verdadera situación porque no se sentían "preparados todavía" y se preguntaban cómo exponerlo. "¿Cómo se lo presentamos a la gente? No lo habíamos resuelto", comenta. En estos siete años han hecho un trabajo común de "tratar de averiguar, entre los dos, cómo estar en pareja".

-Jada Pinkett admite ante Will Smith que tuvo un 'affair' con un popular rapero

Su visión de la noche de los Oscar

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", gritó Will Smith a Chris Rock en el escenario del Teatro Dolby la noche de los Oscar. Instantes después volvió a su asiento, donde le esperaba Jada, con la que protagonizó varios gestos de complicidad y apoyo. En ese momento, según ha narrado ahora la propia actriz, le sorprendió que el padre de sus hijos se refiriera a ella como su esposa porque llevaban "vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer". También cuenta que le costó unos minutos percibir la gravedad de la situación y darse cuenta de que no había sido una parodia.

Jada ha confesado que tuvo la premonición de que algún altercado podría producirse porque Rock ya había hecho un comentario hiriente sobre ella en 2016. Dice que ese tipo de frases no le duelen por ella sino por las personas que ha conocido con su mismo problema. "Me frustró que la mayoría de la gente no pueda entender lo devastadora que puede ser la alopecia. Mi corazón se rompió por los muchos que viven avergonzados", confiesa.

-Willow, hija de Will Smith, cuénta como su familia ha superado unida el momento más difícil

A pesar de las circunstancias y de los fuertes cambios que han atravesado desde 2016, Jada tiene claro que son y seguirán siendo un equipo: "Pase lo que pase, Will y yo estamos juntos en esto". Además, tiene el completo apoyo de sus hijos, que sienten adoración por sus progenitores. "El nivel de amor, amor incondicional que sienten por mí y por su padre. Y una cosa es querer ser la persona que da ese amor incondicional. Y luego está, ser el receptor de eso", destaca.