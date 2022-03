El puñetazo de Will Smith a Chris Rock que avergonzó en los Oscar

En la recta final de la gala de los Oscar, Chris Rock ha aparecido en el Dolby Theatre de Los Ángeles para presentar el premio a mejor película documental, que ha ido a parar a Summer of soul. Durante su intervención ha protagonizado un inesperado momento con Will Smith que ha tardado escasos segundos en dar la vuelta al mundo y sembrar la duda entre los espectadores, quienes no sabían si se trataba de un número preparado o de una reacción espontánea. El intérprete de El método Williams, que en ese momento aún no sabía que iba a llevarse el galardón a mejor actor, se ha levantado de su asiento, ha subido al escenario del recinto y ha dado un puñetazo al cómico.

El origen de este altercado ha tenido lugar en un chiste que ha hecho Chris sobre la esposa del intérprete. "Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", ha indicado. La actriz ha puesto los ojos en blanco al escuchar que la comparaba con el citado personaje de ficción interpretado por Demi Moore al tener como ella la cabeza rapada. Y es que cabe recordar que el pasado verano decidió afeitarse la cabeza y mostrar con naturalidad la alopecia que padece desde hace años. Inmediatamente Will se ha dirigido al presentador, golpéandole con la mano derecha. "Oh wow. Will Smith acaba de pegarme un tortazo", ha indicado el cómico.

"¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu j*** boca!", ha gritado Smith ya desde su asiento. "Wow, tío, era una broma lo de La teniente O'Neil", ha respondido Rock, que trabajó en Saturday Night Live y ya había presentado la gala de los Oscar en dos ediciones anteriores, la de 2016 y la de 2005. Ante esas palabras, el protagonista de títulos tan emblemáticos como El príncipe de Bel-Air, Men in black o Soy leyenda ha insistido: "No menciones el nombre de mi mujer". Para zanjar el problema y seguir adelante con la gala, el cómico ha indicado: "Así lo haré, ¿vale? Eso ha sido... la mejor noche de la historia de la televisión".

Sean Combs, también conocido como Puff Daddy, ha tomado el relevo del cómico para entregar otro premio y ha comentado que son los "Oscar más emocionantes de la historia". El rapero también los ha animado a que lo arreglen con amor. Además, durante la pausa publicitaria que ha habido tras el altercado, Meredith O. Sullivan, publicista de Will Smith, se ha acercado al actor para tener una conversación. También ha charlado con su amigo Denzel Washington, que estaba nominado en la misma categoría que él, y Bradley Cooper.

Las disculpas de Will

Escasos minutos después todas las miradas han vuelto a posarse en Will Smith. Uma Thurman, Samuel L. Jackson y John Travolta, elenco de Pulp fiction, han pronunciado su nombre como ganador del Oscar por interpretar en la ficción al padre de las tenias Venus y Serena Williams, también presentes en la ceremonia. Entre lágrimas ha asegurado que "el amor te hace hacer cosas locas" y ha pedido disculpas tanto a la Academia como a todos los nominados. "No estoy llorando por ganar un premio, no se trata de ganar un premio, se trata de poder darle luz a las persona", ha señalado. Para finalizar, ha dicho que espera que la Academia vuelva a invitarle.

