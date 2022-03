Will Smith anticipa un reencuentro inesperado en la reunión de ‘El príncipe de Bel-Air' El 19 de noviembre, HBO Max emitirá el programa especial

Hace 30 años que El príncipe de Bel-Air llegó a nuestras televisiones para divertirnos con el humor físico de Will, los bailes de Carlton, los enfados del tío Phil, los saludos de Jazz y los comentarios empapados de humor inglés de Geoffrey. Su protagonista, Will Smith, ha sido el encargado de reunir a todos los actores en un programa especial para HBO Max que se emitirá el 19 de noviembre. El reencuentro cuenta con todos los actores menos con uno, James Avery, que falleció en 2013 y quien interpretaba al tío Phil. Incluso parece que Janet Hubert-Whitten, la actriz que dio vida a Vivian Banks durante las tres primeras temporadas de la serie, asistirá a esta reunión. Algo sorprendente teniendo en cuenta las duras palabras que dedicó a sus compañeros: "Nunca habrá una reunión de El Príncipe de Bel-Air. No tengo ningún interés en verlos”. El programa promete sonadas risas, entrañables recuerdos, historias desconocidas y mucha, mucha nostalgia.

