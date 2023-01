Willow, hija de Will Smith, cuénta como su familia ha superado unida el momento más difícil Casi un año después de la bofetada de su padre en los Oscar, ella sigue adelante con su trayectoria musical y parece haber dejado atrás sus problemas de salud mental

El 27 de marzo de 2022 marcó para siempre la vida de Will Smith y su familia. Prometía ser una noche única ya que todas las apuestas lo colocaban como ganador de un Oscar por su papel en El método Williams. Así fue, pero el momento en el que levantó su primera estatuilla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se vio empañado por la bofetada que propinó al presentador Chris Rock al hacer una broma sobre su esposa. Esos segundos dieron la vuelta al mundo y han acompañado a su círculo íntimo desde entonces. Ahora su hija Willow ha contado cómo han superado en familia ese difícil momento en el que todo cambió.

Con 22 años, Willow Smith ha dejado claro que han sido siempre una piña y así se han mantenido también en estos últimos diez meses en los que cada paso que han dado y cada aparición pública que han hecho han estado marcados por el comportamiento de su padre sobre el escenario del Dolby Theatre. "Mi familia y yo somos un grupo de personas muy unidas y los adoro. No podría estarles más agradecida ni sentirme más honrada de compartir eso con ellos", ha explicado en una entrevista de Vanity Fair.

La única hija de Will Smith y Jada Pinkett (tienen también un hijo llamado Jaden y el actor aporta un hijo mayor de otro matrimonio llamado Trey) ha heredado el talento artístico de su mediática familia. Tras media vida en la música acaba de lanzar un disco de rock al considerarlo un altavoz para las mujeres tras mucho tiempo silenciadas. En este sentido indica que las mujeres racializadas que se expresan a través de este género musical "pertenecen a un hermoso linaje". Con este trabajo llamado Coping Mechanism sigue los pasos de su madre, que encabezó la banda Wicked Wisdom. También su padre antes de dedicarse a la interpretación formó parte de la industria musical llamándose The Fresh Prince e incluso ganó un Grammy.

Sus problemas de salud

A pesar de su juventud, Willow tiene claro que en la vida hay belleza, sufrimiento y dolor y considera que no es un camino fácil para nadie sino que todo el mundo tiene sus propios problemas. A este pensamiento ha llegado tras una etapa marcada por problemas de salud mental. Hace dos años reconocía públicamente sufrir unos episodios de ansiedad que incluso le dificultaban el habla. Entonces decía se encerraba en un caparazón al no saber gestionar sus sentimientos y que tampoco era un tema que quisiera compartir "porque parece que estás loca y no quieres que los que están a tu alrededor lo piensen".