El problema de salud por el que Will Smith no ha podido asistir al estreno de su última película 'Emancipación' es su primer trabajo tras la polémica con Chris Rock en la gala de los Oscars

Loading the player...

Tras el escándalo en los Oscars, Will Smith ha estrenado su nuevo trabajo, la película 'Emancipación'. El actor quería dar una sorpresa a todo el público y acudir al estreno. Antes del evento se ha realizado una prueba Covid, que él mismo ha compartido con sus seguidores. El resultado no ha sido como esperaba y no ha podido asistir a pesar de que se encuentra bien y no tiene ningún síntoma. Eso sí, ha buscado la manera de estar con sus fans y poder saludarles. ¿Quieres saber cómo lo ha hecho? Dale al play y no te lo pierdas.

La respuesta de Chris Rock a las disculpas de Will Smith que no apacigua la guerra entre ambos

Will Smith se refugia en la India un mes después de la polémica