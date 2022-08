El bofetón de los Oscar aún sigue latente La respuesta de Chris Rock a las disculpas de Will Smith que no apacigua la guerra entre ambos El cómico cree que aquí 'todo el mundo intenta hacerse la víctima' y compara a la estrella de Hollywood con un violento rapero estadounidense que está en prisión

Chris Rock no acepta, de momento, las disculpas de Will Smith por el bofetón que este le propinó en directo en la última gala de los Oscar. Aunque han pasado ya más de cuatro meses de aquel sonado incidente que pasará a la historia de la ceremonia, el cómico no olvida ni perdona lo que allí ocurrió. Tras las últimas declaraciones de la estrella de Hollywood donde se mostraba totalmente arrepentido y avergonzado por el altercado, el humorista ha respondido a su manera y como solo él sabe hacer: con mucho sarcasmo y dejando entrever que la reconciliación entre ellos aún está lejos de producirse. De hecho, hay quien considera que su contestación echa aún más leña al fuego si cabe. Sin dirigirse a su agresor directamente, pero en clara alusión a él, el momento se producía durante una de sus actuaciones en la exitosa gira de monólogos que representa por Estados Unidos.

Sobre el escenario del Fox Theatre de Atlanta, tal y como recoge People, Chris Rock expresó en un momento dado que aquí "todo el mundo está intentando hacerse la jodida víctima... Entonces, si todos dicen serlo, nadie escuchará a las que de verdad lo son". Unas palabras que harían alusión al vídeo grabado por Will Smith, donde este aparecía mirando a cámara desolado al recordar el lamentable suceso que aún sigue latente. La cosa para el cómico no quedó ahí, pues fue más allá y llegaba a comparar al protagonista de El príncipe de Bel Air con el violento rapero norteamericano Suge Knight. Se trata del conocido productor musical de hip hop de los 90 que, actualmente, se encuentra en prisión con cargos por homicidio. Utilizando un juego de palabras al mezclar el nombre de uno y el apellido del otro, Chris Rock decía ante el público: "Incluso cuando Suge Smith me pegó un tortazo, fui a trabajar al día siguiente porque tengo hijos" y hay que darles de comer.

Por último, también contestó el humorista a los que le acusan de haber empezado él aquella trifulca por el chiste que hizo en los Oscar sobre la alopecia de la actriz Jada Pinket, mujer de Will. "Cualquiera que diga que las palabras duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara", aseveraba el cómico. Días atrás, también se recordó la polémica entre ambos cuando Chris Rock actuaba en el Madison Square Garden de Nueva York. Esa noche, el también actor Kevin Hart apareció sobre el escenario con una cabra a la que decía haber llamado Will Smith y quería regalársela al popular monologuista. Este, por su parte, rechazaba al animal y exclamaba: "¡No me haré cargo de esta mierda!". Visto lo cual, no parece por tanto que entre ellos se vaya a enterrar pronto el hacha de guerra y recuperen la amistad que llegaron a tener en su día antes del comentado suceso.

