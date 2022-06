Jada Pinkett Smith se pronuncia sobre la bofetada de su marido a Chris Rock y pide que se reconcilien La mujer de Will Smith se ha sincerado sobre la alopecia areata, la enfermedad que sufre desde hace seis años

El desafortunado episodio que Will Smith protagonizó durante la entrega de los premios Oscar, cuando subió al escenario y abofeteó a Chris Rock por una broma que el humorista había hecho sobre Jada Pinkett Smith, continúa acaparando titulares. Tras las palabras de la mujer del actor en sus perfiles sociales en las que aseguró que esta era "una temporada para sanar", la también actriz ha aprovechado para hablar de lo sucedido en su programa digital Red Table Talk, el espacio en el que suele estar acompañada por su madre, Adrienne Banfeld-Norris, y su hija, Willow Smith. "Mi deseo es que estos dos hombres altamente inteligentes tengan la oportunidad de sanar, hablar y reconciliarse. Los necesitamos a ambos con el mundo como está", ha dicho la intérprete al comienzo de su formato seguido por 11 millones de personas.

Jada, que ha dedicado su último programa a la alopecia areata, la enfermedad que padece desde hace seis años, ha revelado que cree que el mundo se encuentra en una situación en la que deberíamos ayudarnos en todo lo que pudiéramos. "Nos necesitamos los unos a los otros más que nunca", ha relatado la actriz en el formato, en el que también ha explicado que su afección es algo muy importante para ella. "Teniendo en cuenta lo que he pasado con mi propia salud y lo que sucedió en los Oscar, miles de personas se han acercado a mí con sus historias", ha dicho la mujer del intérprete de Soy Leyenda, aprovechando el momento para dar la oportunidad de hablar a los espectadores sobre cómo es sufrir este problema en el cabello e informar sobre lo que es realmente.

Tras pedir la reconciliación entre los dos actores, Jada también ha comentado que la relación con su marido continúa siendo igual y ha dejado claro que para nada están distanciados, como se ha especulado en varios medios de comunicación estadounidenses. "Hasta que lo solucionen, Will y yo continuamos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años, que es seguir descubriendo esto a lo que llamamos vida juntos. Gracias por escuchar", ha dicho Jada en su programa, donde como invitada estaba además la madre de Rio Allred, una niña de 12 años que se quitó la vida después de haber sido víctima de bullying por la caída de su pelo y cuyo testimonio ha emocionado hasta las lágrimas a la actriz.

Will Smith, que habló hace unos días de cómo la ayahuasca predijo el declive de su carrera, sigue guardando silencio sobre el momento que marcó la noche de los premios Oscar. El actor renunció a la Academia del cine de Hollywood y la organización lo ha vetado durante diez años de todo evento público, aunque muchos aseguran que este castigo no es suficiente porque permite al intérprete volver a estar nominado e incluso ganar el famoso galardón si los votantes lo creen necesario. Por su parte, Chris Rock ha comenzado a bromear en sus shows sobre el incidente. "Estoy bien, por si alguien se lo preguntaba. He recuperado la mayor parte de mi audición", ha dicho recientemente el humorista.