Chris Rock bromea sobre la bofetada que le dio Will Smith en los Oscar

La bofetada que dio en directo Will Smith a Chris Rock por un comentario sobre su mujer durante la 94ª edición de los premios Oscar ha sido una de las noticias más comentada de los últimos meses y provocó la expulsión del intérprete de Soy leyenda de los actos de la Academia durante diez años. El humorista, que durante los días posteriores al incidente no se quiso pronunciar, ha comenzado a hacer bromas sobre lo ocurrido. "Estoy bien, por si alguien se lo preguntaba. He recuperado la mayor parte de mi audición", dijo entre risas el también actor ante los 5.000 asistentes que llenaron el Albert Hall de Londres este jueves en uno de sus espectáculos. Pero para sorpresa de los presentes, el comediante continuó haciendo chistes del tenso momento, revelando cuándo podrán escuchar toda la historia: "La gente espera que hable de tonterías y no lo voy a hacer ahora. Sí eventualmente en Netflix", dijo Rock, tal y como recoge The Times.

Chris, que anteriormente había declarado que no hablaría sobre la bofetada hasta que viera un cheque en blanco con su nombre porque estaba llenando todos sus shows, continuó bromeando con el público sobre cómo se había sentido al recibir el bofetón e hizo una divertida reflexión: "Cualquiera que diga 'las palabras duelen' nunca ha recibido un puñetazo en la cara". Lo cierto es que la opinión del humorista sobre lo ocurrido ha ido cambiando a lo largo de las semanas, ya que apenas hace un mes que, durante su aparición sorpresa en el Comedy Cellar de Nueva York, el creador de Everybody Hates Chris les dijo a sus seguidores que redujeran sus expectativas porque de ninguna de las maneras iba a hablar sobre el tema.

Y aunque el humorista haya dicho que no quiere charlar sobre ello, Rock también abordó el tema durante un show secreto con Dave Chappelle pocos días después del golpe que le propició Will Smith, diciendo en broma a su compañero de stand-up que la palabra "bofetada" era "demasiado suave" para definir el manotazo que recibió del protagonista de El príncipe de Bel Air. Habrá que esperar a sus siguientes espectáculos para saber si el comediante continúa por esta línea o finalmente se decide a contar cómo se sintió durante la ceremonia de los Oscar. Eso sí, lo que evitó el también actor es que la policía detuviera a Will Smith tras su polémico altercado. De hecho, según contó Will Packer, uno de los productores de premios de la Academia de Hollywood, los agentes iban a arrestarlo por agresión.

Will Smith, que recogió su primera estatuilla la noche de lo ocurrido en los Oscar, pidió disculpas por lo sucedido a través de un comunicado: "Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros", relató.