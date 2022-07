Will Smith reaparece para pedir perdón a Chris Rock por la bofetada que le propinó en los Oscar

Will Smith ha pedido perdón a Chris Rock. El actor ha sido uno de los grandes protagonistas mediáticos de este año tras el altercado que protagonizó en la gala de los Oscar con el cómico por unos comentarios desafortunados que este último realizó sobre la alopecia que sufre su mujer Jada. Unos meses después, en los que ha estado alejado de cualquier tipo de intervención en los medios de comunicación, las aguas parecen haber vuelto a la calma para el protagonista de El Príncipe de Bel-Air y ha roto su silencio para disculparse públicamente con el que durante tantos años ha sido su buen amigo. "Me comuniqué con Chris y el mensaje que he recibido es que no está listo para hablar, y, cuando lo esté, lo hará. Entonces le diré, te pido disculpas.

VER GALERÍA

Jada Pinkett Smith confiesa que padece una enfermedad rara que le afecta a la pérdida de cabello

"Mi comportamiento fue inaceptable y aquí estoy", ha relatado con lágrimas en los ojos el intérprete, que, a pesar de no poder haber mantenido una conversación personal con su compañero, no ha querido desaprovechar la oportunidad para manifestar su arrepentimiento ante los ojos de sus miles de seguidores. De la misma manera, el artista se ha acordado del círculo más cercano de Chris Rock, con el que siempre había mantenido una relación muy estrecha, puesto que ellos condenaron este comportamiento violento, e, hicieron hincapié en que la situación podría haberse descontrolado, por lo que pensaban que Will debía sufrir una sanción más dura que un simple veto a los premios de la Academia del Cine, como, por ejemplo, la retirada del galardón que había obtenido esa misma noche.

VER GALERÍA

"Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con su madre. No me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas estaban resultado heridas en ese momento". Así mismo, ha confesado que entiende que estas palabras pueden llegar muy tarde y que también comprende que es muy complicado que se vuelva a recuperar la buena sintonía que existía entre ellos en el pasado. Sin duda, una actitud inadecuada y agresiva de la que Will Smith no se siente nada orgulloso. Después del incidente, el premiado actor ha querido enmerdarse, e, incluso, viajó hasta la India para hacer un retiro espiritual que le ha ayudado a reflexionar y encontrar de nuevo el camino correcto en el que encauzar su vida.

VER GALERÍA

Las sorprendentes palabras de Jada Pinkett sobre Will Smith que se han hecho virales tres años después

Un acto de humildad con el que espera que los espectadores puedan darle otra oportunidad de comenzar de 0. "Soy humano y cometí un error, pero puedo decir que no hay ni una parte de mí que piense que esa sea la manera correcta de comportarse", ha alegado haciendo referencia al impulso irrefrenable de defender a un ser querido al que considera que estaban humillando delante de miles de personas. Precisamente, ha cerrado este emotivo vídeo, nombrando a su esposa y sus hijos, que también lo han pasado mal al convertirse en víctimas colaterales de esta situación tan incómoda. "Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento nena", ha dicho en referencia a su mujer, que, ha llegado a declarar que espera que los dos hombres puedan reconciliarse.

Así reaccionó Jada Pinkett en los Oscar al ver el golpe que Will Smith dio a Chris Rock