Dos años después de la bofetada de los Oscar Will Smith reaparece con su esposa Jada Pinkett en Coachella y enloquece al público El actor, vestido como su personaje de 'Men In Black', hizo una una aparición sorpresa en el concierto de J. Balvin

Will Smith reapareció en el Festival de Coachella. Después de dos años en el más puro ostracismo tras la bofetada que le propinó a Chris Rock en los Oscar, el actor de El método Williams viajó al desierto californiano para disfrutar de la buena música y hacer una aparición sorpresa en el concierto de J. Balvin. Will se presentó con el traje y las gafas oscuras de su personaje en la película Men in Black de 1997 y su presencia en el escenario enloqueció al público.

Los fans del actor corearon su nombre, felices de volver a verle en un evento de estas características mientras él actuaba y cantaba la mítica canción de la banda sonora del filme. Entre el público asistente se encontraba la mujer del actor, Jada Pinkett que pese haber revelado que lleva separada de Will Smith desde hace más de siete años ha sido su mayor apoyo durante todo este tiempo que ha estado apartado de los flashes y él continúa refiriéndose a ella como "su esposa". Por ella Willl Smith agredió al presentador de los Oscar después de que este hiciera una broma sobre la alopecia que sufre su mujer.

Durante su reaparición Will Smith hizo un guiño a su pasado y utilizó el mítico dispositivo que su personaje utiliza en la película, el neuralizer, para borrar la memoria. Lo activó y un mensaje apareció en la pantalla en el que se podía leer: "Baila hasta en tus momentos más oscuros". Después de dos años, el actor de En busca de la felicidad sigue trabajando en recuperar su reputación que quedó seriamente dañada tras el incidente de los Oscar y le ha hecho estar prácticamente apartado de las fiestas y todo tipo de eventos en Hollywood, incluidos los Oscar. Aún así la estrella de El príncipe de Bel Air ha seguido trabajando, estrenará el próximo mes de junio la cuarta entrega de la saga Bad Boys y ha contado con el apoyo incondicional de su familia: su mujer y sus hijos.

-Este es el impresionante patrimonio inmobiliario de Will Smith y Jada Pinkett Smith

Aunque Jada Pinkett reveló que llevaba separada de Will Smith desde 2016, su unión perdura. El puñetazo del actor a Chris Rock marcó un antes y un después en su relación. "Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría de estar al lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?", se preguntaba. La actriz de Matrix acudió a Coachella no solo para apoyar a Will, sino también a sus hijos Jaden y Willow, que actuaron junto a artistas como Justin Bieber y Jon Batiste. "Padres orgullosos", señalaba la intérprete que, ataviada con un vestido tipo gabardina con capucha en color rosa, presenció el concierto con su marido desde la pista.

-La promesa que hizo Jada Pinkett sobre su matrimonio con Will Smith y que cumplirá