La promesa que hizo Jada Pinkett sobre su matrimonio con Will Smith y que cumplirá

Will Smith y Jada Pinkett aclararon hace unos meses para sorpresa de todos cuál era su situación matrimonial. La actriz explicó que habían roto su matrimonio hace más de siete años, pero que ambos tenían un mismo objetivo: dar prioridad a la gran familia que han formado juntos. Entonces se supo que acudieron a la gala de los Oscar de 2022 "como familia y no como marido y mujer" porque entonces ya llevaban desde 2016 separados. Esa ceremonia supuso un antes y un después en la carrera de Will Smith después de que el actor le diese una bofetada a Chris Rock después de hacer una broma sobre la alopecia de Jada.

A pesar de dar a conocer su separación de Will Smith, ella mantiene que su unión perdura. "Permaneceremos juntos para siempre", reveló Jada durante un episodio de The Drew Barrymore Show. En el especial Jada's Story de NBC News, llegó a admitir que hubo un momento en el que consideró solicitar el divorcio, pero decidió no hacerlo."Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Voy a estar a su lado", afirmó en su entrevista con Today. Hace unos días la actriz de Matrix llegó a confesar a Vanity Fair que en la polémica gala de los Oscar llegó al evento separada del actor y salió de la gala siendo su esposa.

Will Smith, ganador de un Oscar por El método Williams, no tardó en responder a las palabras de la mujer con la que ha estado casado más de dos décadas. El protagonista de El príncipe de Bel Air señaló que el libro de memorias de su esposa "le despertó" y le hizo darse cuenta de que ella “vivió una vida más al límite de lo que él creía” y que "es más resistente, inteligente y compasiva" de lo que jamás había imaginado. "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida se produce una especie de ceguera emocional y puedes perder muy fácilmente la sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles", respondió en un mensaje enviado a The New York Times.

El padre de Jaden y Willow, los dos hijos en común del matrimonio, sigue compartiendo imágenes junto a Jada Pinkett sin importarle lo que pueda pensar o decir la gente. El actor hace tan solo unos días compartió una fotografía en la que aparecía besando a su mujer, varias en el cumpleaños de su exsuegra o un carrusel de fotografías celebrando el Día de Acción de Gracias con Jada Pinkett y sus hijos. Lo cierto es que siguen unidos y así será mientras vivan.

-Este es el impresionante patrimonio inmobiliario de Will Smith y Jada Pinkett Smith