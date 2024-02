Jada Pinkett Smith sufre un asalto en su mansión de Los Ángeles estando ella dentro

Jada Pinkett Smith (52) ha vivido un susto en su hogar de Los Ángeles por culpa de unos asaltantes que se colaron estando ella presente. Según ha informado TMZ, los hechos sucedieron a comienzos de la semana pasada, poco antes de las ocho de la tarde. Los dos encapuchados accedieron mediante el balcón a la mansión sin saber que la vivienda no estaba vacía sino que en esos momentos se encontraba su dueña. Cuando vieron a la exmujer de Will Smith observando la escena se asustaron y huyeron, sin provocar daños personales a la actriz.

La policía acudió de inmediato a la vivienda, pero los asaltantes ya habían escapado y no lograron localizarlos. Por el momento el caso está siendo investigado para esclarecer si se trató de un ataque premeditado contra Jada o, por el contrario, es una banda que se dedica a asaltar casas de lujo en esa exclusiva zona de Los Ángeles sin importar quiénes son sus dueños. Cabe destacar que en los últimos meses ha habido robos en ese área, concretamente en mansiones de estrellas tan conocidas como Keanu Reeves; Lee Byung, protagonista de El juego del calamar, la actriz Lena Waithe, de Master of None y la modelo Abigail Ratchford.

Por el momento no ha trascendido si en esos instantes Jada se encontraba sola en la mansión o había alguien más a su lado. Cabe recordar que la propia actriz contó a finales de 2023 en su biografía que llevaba siete años separada de Will Smith, dejando claro que no ha sido un divorcio formalizado sobre papel y que su absoluta prioridad es la numerosa familia que han formado junto a sus hijos Jaden y Willow y con Trey, el primogénito del protagonista de El príncipe de Bel-Air, nacido durante su relación con Sheree Zampino. Ambos mantuvieron todo ese tiempo en secreto su decisión y asistieron juntos a numerosos actos públicos como los Oscar de 2022, ceremonia en la que todo cambió.

Poco antes de recibir su primer Oscar por su papel en El método Williams, Smith se subió al escenario para dar una bofetada a Chris Rock después de que el humorista y presentador de la velada hiciera una broma sobre la alopecia que padece Jada. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!", dijo. Aquella reacción hizo que la artista se replanteara su situación, confesando que llegó al evento como una mujer separada y salió de la gala siendo nuevamente la esposa del actor. Sin embargo, parece que su situación sigue siendo la de una expareja con unas normas particulares y que ante todo es una familia que siempre, pase lo que pase, permanecerá unida.

