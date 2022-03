Will Smith, deshecho en lágrimas tras el altercado con Chris Rock y alzarse con el Oscar

En medio de una gran revuelo en el auditorio del Dolby Theatre por conocer si altercado entre Will Smith y Chris Rock era realidad o ficción, llegó el turno de entregar el Oscar a mejor actor, que no fue para Javier Bardem. El gran favorito, el protagonista de El método Williams, se llevó la estatuilla por el extraordinario papel del padre de las hermanas Venus y Serena Williams. Deshecho en lágrimas, la estrella de El príncipe de Bel Air pronunció el discurso de agradecimiento que mayor expectación ha creado en una gala de los Oscar por la confusión que existía entre el público.

VER GALERÍA

"Richard Williams fue un acérrimo defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga y sea", ha comenzado su discurso. "He sido llamado a proteger a mi gente, a ser un río para mi gente. Para estar en este espectáculo tienes que aguantar insultos". "Quiero ser embajador del amor. Quiero pedir disculpas a la Academia, al resto de los nominados. Es un momento precioso, mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz a todo el reparto de El método Williams. El arte imita a la vida, y yo he parecido el padre zumbado. El amor te hace hacer cosas increíbles". Por último, y después de hacer mención a su madre, a su esposa y a toda su familia, y sobre todo a la familia Williams, se ha despedido con la frase: "Espero que la Academia me vuelva a invitar".

Su altercado con Chris Rock

Chris Rock ha subido al escenario para presentar uno de los galardones y en medio de sus bromas le ha hecho una a la esposa de Will Smith, Jada Pinkett. "Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", han sido las palabras del presentador haciendo referencia a su pelo rapado. Ha sido entonces cuando de repente Will Smith se ha dirigido al presentador y le ha dado una bofetada con la mano abierta ante el mutismo de todos los presentes. Una vez que ha regresado a su asiento, Smith le ha espetado: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu j*** boca!".

VER GALERÍA

"Wow, tío, era una broma lo de La teniente O'Neil", le ha contestado Rock, que trabajó en programas cómicos como Saturday Night Live. Ante esas palabras, el protagonista de Men in black ha insistido: "No menciones el nombre de mi mujer". "Así lo haré, ¿vale? Eso ha sido... la mejor noche de la historia de la televisión".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.