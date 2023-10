La propuesta de Chris Rock a Jada Pinkett al saber que estaba separada de Will Smith

La bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en plena gala de los Oscar por un desafortunado comentario sobre su esposa sigue dando que hablar un año y medio después. Jada Pinkett Smith, la tercera protagonista de la historia, ha contado por primera vez qué ocurrió después de aquel instante que se hizo viral (tras la incredulidad inicial) y que cambió para siempre la carrera profesional del padre de sus dos hijos. En plena promoción por el inminente lanzamiento Worthy, su libro de memorias que sale a la venta el 17 de octubre, ha desvelado cómo se lleva con Rock, con el que ha trabajado en títulos como Madagascar 3, y la sorprendente llamada que le hizo.

A través del libro, la protagonista de Matrix ha contado que lleva siete años separada de Will Smith, con el que contrajo matrimonio en Nochevieja de 1997. En este tiempo han acudido a actos públicos juntos sin dar pistas acerca de su ruptura, pero lo cierto es que su relación siempre ha estado en el punto de mira y ha convivido con los rumores de crisis. En uno de esos momentos en los que todo apuntaba a un distanciamiento, Jada recibió una propuesta de Chris Rock para tener una cita.

"Creo que cada verano salían informaciones de que yo y Will nos estábamos divorciando. Y ese verano en particular, Chris pensó que nos estábamos divorciando. Así que me llamó y me dijo: Me encantaría salir contigo", ha detallado la intérprete en una entrevista de People. Asombrada, recuerda que su respuesta fue pedir que le aclarara esa frase para evitar malentendidos. "¿Qué quieres decir?" Él me dijo: Bueno, ¿Will y tú no os vais a divorciar? Le dije que no, que eran solo rumores", cuenta. La reacción del humorista fue pedirle disculpas avergonzado.

Las bromas que Rock ha hecho públicamente sobre su alopecia han herido los sentimientos de Jada, pero a la vez tiene claro que estar en el centro de atención también forma parte de su oficio. Apunta a que no tiene relación con el humorista desde el 27 de marzo de 2022, aunque desea que "se aclaren todos los malentendidos en torno a esto y que pueda haber paz". También explica que el día del incidente, durante una pausa de la gala, Chris bajó del escenario para hablar con ella y pedir disculpas. "No quería hacerte daño", se excusó. Pero Jada fue rotunda y le contestó: "No puedo hablar de esto. Esto es una vieja mierda".

La productora de Karate Kid y Bajo la piel, película en la que trabaja Paz Vega, recuerda que las rencillas con Rock comenzaron en 2016 a causa de un "gran malentendido". En los Oscar de ese año, Will Smith no fue nominado por La verdad duele y tampoco optaron a las estatuillas actores negros. En ese contexto, el matrimonio inició un boicot contra la gala de premios presentada por Chris. Hizo bromas sobre Jada en su monólogo de apertura en el que explicó que la intérprete le había pedido que renunciara a ser el maestro de ceremonias por solidaridad a este movimiento. Ella reconoce que en esos momentos no fue consciente del nivel de presión al que estaba sometido el humorista.