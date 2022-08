Willow Smith, hija de Will Smith, rompe su silencio ante la bofetada de su padre en los Oscar

La bofetada que le propinó Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022 sigue siendo noticia meses después. Si hace unos días era el propio artista el que aparecía a través de una pantalla pidiendo perdón sobre lo sucedido, ahora ha sido Willow Smith, hija del actor y de Jada Pinkett, quien se ha roto su silencio y se ha pronunciado al respecto para salir en defensa de su padre. Para la descendiente del intérprete de Soy leyenda, la reacción que tuvo Will Smith durante la 94ª edición de los Premios de la Academia es de "humanos": "Veo a toda mi familia como seres humanos", se sinceraba Willow Smith en una entrevista para Billboard, en la que ha hablado con cariño de quienes le dieron la vida.

Jada Pinkett se refiere por primera vez a la bofetada de Will Smith y dice que su familia está en plena 'curación'

La joven cantante de 21 años ha tomado la palabra por primera vez para defender a su padre acerca de lo que ocurrió en la gala de los Oscar, en el pasado mes de marzo, y se ha referido al trato que habían tenido los medios de comunicación con Will Smith por la bofetada a Chris Rock: "No me sacudió tanto como mis propios demonios internos", se sinceraba Willow, explicando que lo que más le había molestado había sido el comportamiento de la prensa. "Veo a toda mi familia como seres humanos y los quiero y acepto por toda su humanidad", añadía. "Debido a la posición en la que estamos, nuestra humanidad a veces no es aceptada, y se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana sana y no es propicia para ser honesto", zanjaba la joven hija de Jada Pinkett.

Buenas noticias para Will Smith dos meses después del altercado de los Oscar

Las primeras palabras de Willow Smith llegan tras las disculpas de su padre a través de un vídeo, en el que pedía perdón al cómico Chris Rock por la reacción que tuvo al escuchar el chiste sobre su mujer: "Mi comportamiento fue inaceptable y aquí estoy", decía con lágrimas en los ojos. "Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con su madre. No me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas estaban resultado heridas en ese momento", explicaba Will Smith, acordándose del círculo más cercano del presentador de aquella noche, con el que siempre había mantenido muy buena relación. Para zanjar el emotivo vídeo en el que se arrepentía de lo sucedido, el actor nombraba a su esposa y sus hijos por lo mal que lo habían pasado todo este tiempo: "Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento nena", decía sobre su mujer, quien llegaba a declarar que esperaba que tanto Will como Chris se reconciliasen.

De 'El príncipe de Bel-Air' a ser firme candidato al Oscar: así ha sido la carrera de Will Smith

El incidente protagonizado por Will Smith

El pasado mes de marzo se producía uno de los incidentes nunca vistos antes en una gala de los Oscar: un bofetón. Y es que, Will Smith era el protagonista de la noche, no solo por recibir el premio a mejor actor, sino por perder los nervios y levantarse a pegar una torta al presentador Chris Rock, después de que este realizase unos comentarios muy desafortunados refiriéndose a la mujer del intérprete de El método Williams por la alopecia que sufre. Desde ese momento se sucedieron multitud de críticas hacia el marido de Jada Pinkett sobre su comportamiento que, meses después, concretamente a finales del pasado julio, Will Smith terminaría pidiendo perdón.